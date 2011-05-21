-BAHÇELİ: ABBAS YOLCU DEYİN NEVŞEHİR (A.A) - 21.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Sayın Başbakan yeter artık Abbas yolcu) demelisiniz ve bugünkü siyasi iktidardan kurtulma zamanının geldiğine işaret vermelisiniz" dedi. Bahçeli, partisinin Nevşehir mitinginde yaptığı konuşmada, genel seçimin 9 yıla yakın bir süredir iktidarda bulunan AK Parti'nin ülkeyi teslimiyetçi politika, tavizci yaklaşımları, ekonomide sat-kurtulcu, milli meselelerde ver-kurtulcu bakışlarıyla iç ve dış tehlike ve tehditlerle karşı kaşıya bıraktığı bir dönemde yapıldığını öne sürdü. "Bu seçimlere, demokrasi içerisinde siyasi iktidarlarını korumak için her türlü gaflete, hatta ve hatta ihanete varan bir çok uygulamalarla gidilmektedir. Dolayısıyla bu seçimler, milletimizin geleceğinin belirlenmesinde yeni bir yol kavşağı olacaktır" diyen Bahçeli, ortaya konulacak tercihlerin milletin kaderini belirleyeceğini söyledi. Bahçeli, hangi partiden olursa olsun vatandaşların seçimleri önemsemesi ve yüksek bir katılımla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu: "Sayın Başbakan'ın (durmak yok, yola devam) düşüncesini paylaşarak, onu tekrar üçüncü dönem iktidara getirebilirsiniz. Bu tercihe yine millet olarak karar vermişseniz ülke sizin, karar sizin, kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Ama, bu gerçek böyle değilse, yani 2002 yılında namerde muhtaç olmayan insanlar 2011 yılına doğru gelirken gittikçe yoksullaşmışlarsa, evlatlarından en az bir kişisine hala iş bulamıyorsa, geçim darlığı içerisindeyse, gelir dağılımındaki adaletsizlikle kendisine düşen payın azaldığını görüyorsa ve toplumda huzur, güven, asayiş kalmamışsa o zaman bir kararı 12 Haziran'da vermek durumunda olacaksın. Öyleyse bu karar ne olabilmeli? (Sayın Başbakan yeter artık Abbas yolcu) demelisiniz ve bugünkü siyasi iktidardan kurtulma zamanının geldiğine işaret vermelisiniz. Bugün için gerçekte budur." -"ÜLKEYİ TOZ PEMBE GÖSTERİYOR"- Bahçeli, "Şimdi bir an yine hep beraber düşünelim, sabah 06.30'dan gece 24.00'e kadar Sayın Başbakan yandaş veya zorla yandaş hale getirdiği televizyonlarda sürekli konuşuyor. Bazı sözde aydınlarla, bazı yandaş gazetecilerle bir araya geliyor, önceden hazırlanmış bir senaryo üzerinde sözde söyleşi yapıyorlar. Sayın Başbakan'ı öyle bir anlatıma zorluyorlar ki, Sayın Başbakan'ın aradığı da budur" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı bir Türkiye tablosu çizdiğini savunan Bahçeli, "Bu tablo herkesin mutluluk ve huzur içinde olduğu bir tablo, Sanki 9 yıl içerisinde, 87 yıldan bu yana ülkeyi yönetenler, AK Parti iktidar oluncaya kadar hiç bir şey yapmamış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sihirli eli değer değmez 87 yıldaki bugün ulaşılan Türkiye, sanki o gün gerçekleşmiş gibi milleti aldatan, kandıran söylemlerle toz pembe, güllük gülistanlık göstermektedirler. Şimdi Sayın Başbakan'ın bu tablosu mu doğrudur, yoksa şu meydanı şereflendiren aziz Nevşehirlilerin yaşadığı gerçek hayat mı doğrudur?" diye konuştu.