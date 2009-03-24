Bahçeli, abartılı tezahürat yapan genci kovdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, mitinge katılmak üzere Elazığ'a giderken uğradığı Sivas'ın Gürün ilçesinde coşkuyla karşılandı. Sevgi gösterisini abartan bir genci azarlayan Bahçeli, “Derhal buradan ayrılınız” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ve beraberindekiler karayolu ile Elazığ'a giderken gece Sivas'ın Gürün ilçesine uğradı. Gürün Belediye Başkan Adayı Ercan Uzmay, MHP Suçatı Belediye Başkan Adayı Süleyman Ocakçı, MHP İlçe Başkanı Hamit Moğulkoç ve çok sayıda partili, Devlet Bahçeli'yi coşkulu bir şekilde karşıladı.



Kendisini karşılayanlarla görüşen Devlet Bahçeli, bu sırada sevgi gösterilerinde ve sloganda aşırıya giden bir partili genci uyardı. Bu durumun hoş olmayan bir tavır olduğunu belirten Bahçeli, aşırılıkların partilerinde yer almayacağını söyledi.



'Derhal buradan ayrılınız'



Partili genci yanına çağıran Bahçeli, ''Burayı provoke etmeye mi geldiniz'' diye sordu. Partili genç ise Kayseri'den itibaren Bahçeli'nin peşinde olduklarını belirterek, özür diledi. Bu kişiye sinirlenen Bahçeli, ''Derhal buradan ayrılınız'' diye konuştu.



Görüşmesi biten Bahçeli çay davetinde bulunan partililere teşekkür ederek, ''Yolumuz daha uzun, Sivas'ın ötesine doğru gidiyoruz'' dedi.



MHP lideri Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Elazığ'a gitti.



