Bahçeli: 7 Haziran'da alayınız öğretmen olacaksınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğretmen adaylarına müjde vererek, "Ek ders ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz. 7 Haziran'da cenabı hak nasip ederse alayınız öğretmen olacaksınız" dedi.

Bahçeli, partisinin Zonguldak'ta düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bu yürüyüş kudretli bir yürüyüştür. Biz sadece saflarımızı sıklaştırdık, ne kadar hain, ne kadar alçak varsa önümüzdedir. Her adımımızda biraz daha kaçacaklardır. Her adımımızda para kasalarına saklanacaklardır.

Hırsıza, işbirlikçiye, israfa karşı bizimle yürü Zonguldak. AK Parti'nin bugüne kadar yapılan öğrenci sınavlarındaki haksızlıklarını helal edecek misiniz?

‘AK Parti'ye hakkınızı helal edecek misiniz?’

Size gelince fıtrat diyen caniye ve hırsıza gelince buyur diyen AK Parti'ye hakkınızı helal edecek misiniz?

Bunlarda hayır yoktur, bunlarda huzur yoktur. Kararsız duran kardeşim boşuna zaman kaybetme MHP bilki seninle, senin yanındadır. O halde bizimle yürümek için oy verecek misiniz?

Zonguldak'ın kiminle yürüyeceği çok şükür belli olmuştur.

Devlet reformu ile çürümenin önüne geçeceğiz. İş sağlığı ve güvenliğinin çağdaş normlarda sağlanması için denetimleri güçlendireceğiz. İş kazası sonucu oluşan sakatlıklar nedeniyle bağlanan gelir için alt sınır getireceğiz.

Emekli aylıkları arasındaki geçişsizliği gidereceğiz. Emeklilikle yaşa ve prim gün sayısına takıla vatandaşlarımızın mağduriyetini kökten gidereceğiz. Asgari ücreti net 1.400 liraya çıkaracağız.

‘Evi olmayan ailelere kira yardımı’

Evi olmayan ailelere 250 lira kira yardımı yapmak için hevesle yürüyoruz. Asgari ücretten vergi almayacağız. Cem evi gerçeğini siyasi kaygılardan uzak bir şekilde kabul edeceğiz.

Mazotu 1 lira 75 kuruşa çekeceğiz.

Yoksul kardeşim 25 gün daha dayan, senin sorunlarını kökten bitireceğiz.

Bu yardımları artırıp yüzleri güldüreceğiz.

Ek ders ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz. 7 Haziran'da cenabı hak nasip ederse alayınız öğretmen olacaksınız.