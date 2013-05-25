Bahçeli: 63 akıl yoksunu hayvanat bahçesini ziyaret etsin, daha renkli olur

Dokuz ilde farklı temalarla açık hava toplantısı gerçekleştirmeyi planlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da halkla buluştu. Bahçeli konuşmasına başlamadan önce alanda bulunan vatandaşlar "Öl de ölelim vur de vuralım" sloganları atttılar. Konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı sert bir dille eleştiren Bahçeli'den akil insanlar da nasibini aldı. Bahçeli, "63 akıl yoksunu" olarak hitap ettiği Akil Ansanlara "63'lükler hayvanat bahçesini ziyaret etsinler. Hıyanet süreci için daha renkli bir görüntü sergilemiş olurlar." diyerek nasihatta bulundu.

Bahçeli'yi Adana'da binlerc e insan dinledi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Türk milletinin direnişini kim görmek istiyorsa İzmir'den sonra Adana'ya baksın. Türk milleti bugün burada. Aziz vatanımızı parsellemeye sessiz kalacak mısınız? Vatanın bölünmesini bekleyen İmralı canisi için ne diyorsunuz? Allah'ınıza kurban.

Vatan mukaddes bir yuvadır muhafaza etmek namus borcudur. 26 Ağustos 1071 yılından 26 Ağustos 1922 yılına kadar bu vatanı bizlere vatan yapan bütün büyüklerimizi selamlıyoruz.



'Uçan kuşa borcumuz var'



AKP ile beraber geleceğimiz işbirlikçilere teslim edilmiştir. Borçlar birikmiş, yoksulluk ve hayat pahalılığı rekor seviyeye ulaşmıştır. Başbakan gezip tozmuş ama sizin derdinize derman olmamıştır. Uçan kuşa bile borcumuz var. IMF'ye borcu bitirdik diyen Başbakan, kendi ve yandaşlarının kasasını doldurmuştur. Size de dert bırakmıştır.

'Başbakan hayal kuruyor'

Düne kadar daha mutlu musunuz? Ekmeğiniz büyümüş müdür? Siz zenginleşmemişseniz kim zenginleşti? Çalışan siz, üreten siz ama yine fakirleşen sizsiniz. Bu işte bir bit yeniği var. Başbakan yalan söylüyor, hayal kuruyor.



'Bütün kötülükler AKP ile gün yüzüne çıktı'



Başbakan sen kaynakları Yahudilere yandaşlara peşkeş çekerken biz zaten meydanlardaydık. Bunların hesabı sorulacak kimsenin yanına kar bırakılmayacaktır. Sizlerin nafakasına, el emeğine göz koyanların burnundan getirmek bizim işimizdir. Bu hanedanlık dönemi yakında son bulacaktır.

Türkiye AKP dönemi öncesine hasret kalmıştır. Bütün kötülükler AKP ile beraber gün yüzüne çıkmıştır. Türkiye'nin bu halinden memnun musunuz? Biliyorum ki hüzünleriniz çoğalmıştır. Başbakan Erdoğan'ın sizinle uğraşacak zamanı yok, çünkü o daha büyük işlerin peşinde koşuyor. Bölücübaşını doyurmaya, zevklerini tatmin etmeye çalışıyor.



'63'lükler hayvanat bahçesini ziyaret etsinler'



63 akıl yoksunu gittikleri her yerde akıllara durgunluk verecek açıklamalar yapıyorlar. 63'lükler hayvanat bahçesini ziyaret etsinler. Hıyanet süreci için daha renkli bir görüntü sergilemiş olurlar.

PKK'lılar Erdoğan'ın affetmesiyle sevinç çığlığı atıyorlar. PKK militanlarının bir kısmı Türkiye içinde kalacaklar. Analar ağlamasın denildikçe analar Türkiye'nin her yanında ağlamakta. Analarımızın gözyaşları istismar edilmekte. Sömürgecilerin içimize yerleştirdikleri çözüm temposu tutmakta. Başbakan'ın bizi savaşı isteyen taraf olarak değerlendirmesi şeytanlıktır.

Bu süreç kötülüktür, kefendir. Sürecin sonu yıkımdır, ihanettir, Türklüğün bitişidir. Çözüm sözleriyle Türk milleti çözülmektedir. Türk milleti çözüm süreci melanetine aldanmayacaktır. Adana'nın kararı bu sürece karşı olmasıyla ortadadır. Düzmece anketlerle çözüme destek çığ gibi arttı diyenler Adana'ya kulak vermeli.

Türkiye sahipsiz ve kimsesiz değildir. Türkiye bir deryadır, vatan Ötüken'dir, Balkanlar'dır, Kerkük'tür, Kuzey Afrika'dır, Galiçya'dır, Dumlupınar'dır, vatan semadır, edilen duadır, Bilge Kağan'dır, Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Kanuni'dir, Mustafa Kemal'dir; vatan Merhum Başbuğ'dur. Vatan ne Türkiye'dir ne Türkistan vatan Turan'dır.

Milletimin her türüyle kenetleneceğiz, vatan hainlerini sevindirmeyeceğiz, herkes eşittir. Kürt kökenli vatandaşlarım BDP'yi, PKK'yı, AKP'yi yere sermelidir. Diyarbakır'dan Bitlis'ten Şırnak'tan Mardin'den gelenleri Adana'dır.