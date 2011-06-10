-BAHÇELİ 57 İLDE OY İSTEDİ ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Milletvekili genel seçimi kampanyasını 1 Ekim'de Kars'ta Ani harabelerinde Cuma namazı kılarak başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplam 57 il gezdi. Bahçeli, Ankara'da 4 İstanbul'da 3, Antalya, İzmir, Burdur, Mersin, Niğde, Osmaniye ve Hatay'da 2'şer defa etkinlik düzenledi. Osmaniye ve Hatay'da partisince düzenlenen mitinglerle seçim çalışmalarını sonlandıracak olan Bahçeli, seçim kampanyası süresince Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis illerine gitmedi. Bahçeli, Kars'ta başlattığı seçim kampanyası süresince il teşkilatlarını ziyaret etti, aday tanıtım törenlerine katıldı, seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte açık hava toplantıları yapmaya başladı. Bugün Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yapacağı mitingler ile seçim çalışmalarını sürdürecek olan MHP lideri Bahçeli, 57 ilde vatandaşlardan partisine oy istedi. İl programlarının yanı sıra ilçe ve beldelerde düzenlenen etkinliklere de katılan Bahçeli, İstanbul ve Ankara'nın farklı bölgelerinde birden fazla etkinlik düzenledi. Yarın Hatay ve kendi seçim bölgesi olan Osmaniye'de gerçekleştireceği mitingler ile seçim kampanyasını sonlandıracak olan Devlet Bahçeli, pek çok televizyonun canlı yayın programına da katıldı.