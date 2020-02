Bahçeli, "Zulme lanet Kudüs'e destek" mitinginde konuştu

İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, \"Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim \'gitti\' demekle gitmez, \'düştü\' demekle düşmez, \'İsrail\'in başkenti\' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez.\" dedi.

\"Bugün \"Zülme Lanet Kudüs\'e Destek\" temasıyla Yenikapı\'da toplanmış bulunuyoruz. Zulme karşı yükselen yükseldikçe arşa değen değdikçe zalimleri deviren, hakkın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı\'yı doldurduk\" diyen Bahçeli, \"İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarları ördük. Mazlumlar için ayaktayız. Ramallah\'taki mazlumlar, mağdurlar için ayaktayız. El-Halil\'deki Eriya\'daki mahkumlar için Allah aşkına kıyamdayız. Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük\'ten Kudüs\'e, Telafer\'den Kıbrıs\'a, Kaşkar\'dan Karabağ\'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam\'ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış kuluyuz. Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

\"TRUMP\'UN DENSİZLİĞİ, NETANYAHU\'NUN CANİ POLİTİKALARI ZEHİRLİ MEYVESİNİ VERMİŞTİR.\"

ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını eleştiren Bahçeli, \"Mescidi haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa mukaddesatımızın mücevheri. Ancak Mescid-i Aksa şimdilerde mahkumdur. Kudüs kuşatmaya maruzdur. Siyonizm, kutsallarımıza musallat olmuştur. İhanet gövde gösterisi yapmaktadır. Evanjelist, emperyalist tahakküm Kudüs\'ün bağrına zehirli ok olup saplanmıştır. Kudüs İslam\'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim\' gitti\' demekle gitmez, \'düştü\' demekle düşmez, \'İsrail\'in başkenti\' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez. Kudüs\'te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. Efendimizin müşerref olduğu, İsra ve Miraç mucizesinin onuru, ilk kıblemizin ebedi ve ezeli şehri, zalimlerin odağındadır. Zulüm karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytandır. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız. Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz. Bölge adeta barut fıçısı, adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir. Ortadoğu\'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınmasından sonra bölgede barış ve iş birliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizmin lobi çalışması, Trump\'un densizliği, Netanyahu\'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir.\" dedi.

\"GAZZE\'DE İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR\"

Bahçeli şöyle konuştu: Gazze\'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail\'i ve zulmünü lanetliyorum, ABD\'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kastettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada ama mahşerde mutlak surette ödeyecektir. Hani Riyad? hangi delikte Abu Dabi? Nereye kayboldu Kahire? Malum o İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs\'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD\'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Alayına yuh olsun.

