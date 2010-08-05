-BAHÇELİ: "YAŞ TOPLANTILARI SAVAŞ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ'' SAMSUN (A.A) - 05.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Gazetelere şöyle bir göz gezdiriyorsunuz; her sene yapılmakta olan YAŞ toplantıları bu sene başka bir anlam yüklenerek iktidarla silahlı kuvvetlerin savaşı hale dönüştürülmüş'' dedi. Samsun'un Havza ilçesine gelen Bahçeli, ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçe merkezine gelen Bahçeli, burada Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliğini ziyaret etti. Dernek binasında partililere seslenen Devlet Bahçeli, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili gazetelerde yer alan haberlere işaret ederek şunları söyledi: ''Gazetelere şöyle bir göz gezdiriyorsunuz; her sene yapılmakta olan YAŞ toplantıları bu sene başka bir anlam yüklenerek iktidarla silahlı kuvvetlerin savaşı hale dönüştürülmüş, bazı yandaş gazeteler, 'Başbakan kazandı' diyor, öbürleri ise 'silahlı kuvvetler yerinde durdu' diyor. Şimdi ne demek bu? Silahlı kuvvetlerle iktidar karşı karşıya gelir, savaş hali ilan ederse, bu ülkenin hali nereye gider? Bunu hiç düşünen yok mu? Bunu iyi düşünmekte yarar var.'' -MHP'NİN 'HAYIR' KAMPANYASI - Cumhuriyet tarihinde 5 defa anayasa değişikliği olduğunu, 1982 Anayasası üzerinde 17 defa değişiklik yapıldığını bildiren Bahçeli, 1982 Anayasasının 83 maddesinin AK Parti öncesi hükümetler tarafından değiştirildiğini hatırlattı. Tüm siyasi partilerin anayasa değişikliğini istemesine rağmen yapılacak referandum için neden ''hayır'' kampanyası başlattıklarını anlatan Bahçeli, anayasa değişikliği paketi üzerinde diğer partilerin uzlaşmadığını, uzlaşma sağlanmış bir paketin meclisten geçeceğini ve referanduma gerek kalmayacağını ifade etti. Bahçeli, şöyle dedi: ''Eğer MHP'nin ifade ettiği gibi Mecliste grubu olan siyasi partilerimizden temsilciler almak sureti ile anayasa değişikliğinin yapılması için bir uzlaşma komisyonu kurmuş olsa idiniz ve burada uzlaşılan metinler üzerinde bir anayasa değişikliğine gidilmiş olsaydı o zaman halk oylamasına ihtiyaç hissedilmeden Mecliste tüm milletvekillerinin ve partilerin katılımı ile bir anayasa değişikliği gerçekleştirilir ve arkasından da Türkiye'nin diğer meselelerine yaklaşma imkanı bulunabilirdi. AKP, bunu yapmamıştır. Bugün anayasa değişikliğine 'hayır' oyu kullanılmasının isteğinin temelinde bu gerçek yatmaktadır. Bunun için referandumda 'hayır' oyu kullanacağız. Bunun hayırlı olacağı inancındayız. Demokratik yoldan ve anayasal bir kurum olan ya referandum yoluyla, ya seçim yoluyla bu iktidara bir 'dur' demenin zamanı gelmiştir.'' Devlet Bahçeli, daha sonra Ladik ilçesine geçti.