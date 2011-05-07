-BAHÇELİ: "TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE MÜSAİT DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin ülkeyi yönetmeye devam etme ısrarının bir sebebi olduğunu belirterek, ''Yüce Divanda kendisinden hesap sorulacağı korkusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sarmış. Bu panik nedeniyle saldırgan oluyor, kaba oluyor, argo konuşuyor ve kendisi dışında herkese iftira ve suçlama yapıyor'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçeleri gezen Bahçeli, Kağıthane'de seçim otobüsünün üzerinden halka hitap etti. Bahçeli, demokratik hayatın artık bir kültür olarak kabullenilip geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Ülkemizin yönetiminin belirlenmesinde önemli bir kurum olan seçimlere gölge düşürmeden millet iradesini ortaya koymalıyız. Bu olmadığı takdirde Türkiye yeniden büyük sıkıntılara girebilir'' diye konuştu. AK Parti'nin son yıllarda büyük bir şaşkınlık içerisinde, paniğe kapılarak, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlerliğini kazandırmak yerine ülkeyi büyük bir felakete hazırladığını ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanın her davranışını, her sözünü doğru kabul edip, bu şartlara rağmen 'beraber yürüyelim' şarkısını söyleyerek 'yola devam' anlayışıyla hareket edildiği takdirde üçüncü dönem Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi Türkiye'yi çok büyük bir karanlığa sürükler. Bunu önlemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimini biraz dinlendirmeye almak lazım. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yorulmuştur, yıpranmıştır, yapacağı bir şey kalmamıştır.'' Bahçeli, AK Parti'nin ülkeyi yönetmeye devam etme ısrarının bir sebebi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu gerçeği kendileri de görmüyorlar mı? Hep havada ve havaalanındalar, ama arada sırada kendisi olmasa bile yandaşları ve yakınları aranızda gezmiyor mu? 'Halkımın durumu nedir?' diyemiyor mu? Bu gerçeği gördüğüne göre hala ısrar ediyorsa bir sebebi olsa gerek. Acaba o sebep nedir? İşte o sebep, 9 yıla yaklaşan uygulamalardan dolayı hem Anayasa çerçevesinde, hem milli devlet, üniter yapı, toprak bütünlüğü ve bin yıllık kardeşliğimizin tartışıldığı bir ortamı yaratması, hem de büyük bir çoğunlukla yolsuzluğa batmış olan unsurlar nedeniyle yarın Yüce Divanda kendisinden hesap sorulacağı korkusu sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sarmış. Geceleri uyuyamıyor, 'Şu seçim bitse de hayırlısıyla bir sonuç alsam' diyor. Bu panik nedeniyle saldırgan oluyor, kaba oluyor, argo konuşuyor ve kendisi dışında herkese iftira ve suçlama yapıyor. Böyle bir sinir yapısıyla Türkiye'yi bu kritik eşikte 4 yıl yönetmeye zaten müsait bir hali yok demektir. Öyleyse iktidar değişmelidir.'' Türkiye'de en önemli sorunun işsizlik ve yoksulluk olduğunu aktaran Bahçeli, ''Hilalkart'' uygulamalarından bahsetti. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra Sarıyer'de halka hitap etti. Buradaki konuşmasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ayaklanmalara değinen Bahçeli, ''Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle sarılıyor. Şimdi birileri de kalkıyor, Türkiye'nin Mısır veya Libya olabileceği tehdidinde bulunuyor. Şimdi çok daha dikkatli olmak lazım. Türkiye'de ölçüleri çok iyi korumak lazım'' dedi. Bahçeli, Anayasa değişikliği konusuna da işaret ederek, şunları kaydetti: ''(Başbakan) Anayasa değişikliğini yapacağını söylüyor. 9 yıldan bu yana söylüyorsun, ama yapmıyorsun. Uzlaşma zemini aramıyorsun, fakat gizli bir gündemle bir Anayasa değişikliğini sürdürmeye çalışıyorsun. Anayasa değişikliğinde ne yapacaksın? Başlangıç kısmını nasıl düzenleyeceksin? Türkiye'yi birçok illi, birçok halklı, ne olduğu anlaşılmayan bir karmaşayla federasyona, konfederasyona veya bölünmeye götüren bazı konuları demokratik açılım olarak nasıl koyacaksın? Bunları bugün için söyle. Yanlışa sapma.'' Bu arada, Bahçeli'nin aracı, bir grup partilinin konvoyun önünü kesip açtığı büyük boy MHP bayrağının altından geçti.