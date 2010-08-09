-BAHÇELİ: "TSK'YI KARALAMAYA KİMSENİN HAKKI YOK" KAYSERİ (A.A) - 08.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Terörle mücadelenin zirvede olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerini bütünüyle darbeci bir potansiyelmiş gibi algılayıp karalamaya, aşağılamaya ve onun yönetimini, komuta heyetini zafiyete uğratmaya kimsenin hakkı yoktur'' dedi. Bahçeli, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 12 Eylül 2010 günü yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi. Referandumun yüksek katılıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bahçeli, herkesin sandık başına giderek Anayasa değişikliği üzerinde net tercihlerini ortaya koymalarında ülke için yarar olduğunu anlattı. Buradan çıkacak sonucun millet iradesini yansıtacağına dikkati çeken Bahçeli, ''Millet iradesine herkes saygı duymak mecburiyetindedir. Bu iradenin belirlenmesi ne kadar yüksek katılımla olur ve tercihler ne kadar net anlaşılabilir durumda olursa, ülkemizin birikmiş sorunlarının çözümü, demokrasi kültürünün gelişimi çok daha iyi olur'' dedi. Siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Anayasa değişikliğine nasıl baktığını anlatmak zorunda olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sadece bizi dinlemekle kalmayın, herkesi dinleyin, hangisi dayatma, hangisi inat, hangisi yanlış bilgi, hangisi doğru, hangisi geleceğinizi aydınlatır, hangisi geleceğinizi karartır, bunları seçmek durumundasınız. Yoksa kuru kuruya konuşarak, sözde demokrat geçinerek, sivil darbe hevesine bürünerek bütün unsurları darbeci gibi göstermeye, terörle mücadelenin zirvede olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerini bütünüyle darbeci bir potansiyelmiş gibi algılayıp karalamaya, aşağılamaya ve onun yönetimini, komuta heyetini zafiyete uğratmaya kimsenin hakkı yoktur.'' Ülkede bir Anayasa değişikliği yapılacaksa bunun uzlaşma zemininde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, ''Bu Anayasa değişikliği paketi, Türkiye'nin anayasası değildir. Bu, olsa olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin anayasası olarak sadece AKP milletvekillerinin zorla alınmış iradeleriyle Meclisten güçlükle geçirilmiş bir Anayasa paketidir. Şimdi de halk oylamasına sunuluyor. Ya kabul edeceksiniz ya reddedeceksiniz'' dedi. -''TSK'NIN SIRTINI YERE GETİREN KOMUTAN YAPTINIZ''- Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde oyun oynanmaya çalışıldığını öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Televizyona çıkmış olan besleme düşünce adamlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırıları, bugün daha iyi anlam kazanıyor. Demek ki, eskiden beri bir yol haritası çizilmiş. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak, 'Terörle mücadelede başarılı olamıyoruz, öyleyse verip kurtulalım' gibi önce demokratik özerkliğe sonra da ülkeyi başka yanlışların içine sürükleyecek bir ikileme giriyorlar. Bir tarafta darbeciler, bir tarafta demokratlar. Kim demokrat, Recep Tayyip Erdoğan. Neren senin demokrat? Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta heyetiyle uğraşıyor. Aynen Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyeleriyle uğraştığı gibi şimdi de Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta heyetiyle uğraşıyor. Bazı gazeteler de yazıyor, 'Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kazandı'. Neyi kazandı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadeleyi kazanan bir sivil komutan mı şimdi? Sultan yaptınız, padişah yaptınız, şimdi de kalkıp, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırtını yere getiren komutan yaptınız. Böyle saçmalık olur mu?'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, bazı kişileri istismar etmekle suçlayan Bahçeli, ''Ağabeyleri ağlar, genel başkanları ağlarsa, AKP'nin genel kurulunda ağlama sel gibi oluyor. Bunların böyle ağalayacağını bilseydim, kamyona kağıt mendil doldurur, bunlara gönderirdim ki, gözyaşlarını silsinler'' dedi. Konuşmasından önce Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'i ziyaret eden Bahçeli, kucağına aldığı 4 aylık Ayyüce Işık isimli bebeği sevdi. Başkan Özmen, Bahçeli'ye, ilçeye özgü el dokuması halı hediye etti. Bahçeli, daha sonra Ağırnas beldesine geçerek, belediye tarafından yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışını gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kayseri İl Başkanlığı binası önünde de vatandaşlara hitap etti. Başbakan Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partililer için ''bunlar kafatasçı, bunlar ırkçı'' dediğini ifade eden Bahçeli, ''AKP Genel Merkezi'nin üçüncü katında, sol tarafta dip odalarda, eski ülkücü üretim merkezinde görüşmelerde bulunan kafatasçılara, ırkçılara sesleniyorum, Başbakan'ın bu konuşmasını kabulleniyor musunuz? Öyleyse bu iktidara 'dur' demek, çeki düzen vermek lazım'' diye konuştu. Bahçeli, MHP'nin referandumda ''hayır'' diyeceğini vurgulayarak, kalabalığa, ''Siz ne diyecek siniz?'' diye sordu. Kalabalıktan ''hayır'' yanıtını alan Bahçeli, ''bir daha'' diyerek, ''hayır'' cevabını tekrarlatıp, konuşmasını tamamladı.