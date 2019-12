-BAHÇELİ: "PKK AYAKLANMA PROVALARI YAPIYOR BAŞBAKAN UMURSAMIYOR" BURDUR (A.A) - 22.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Çocuklar başta olmak üzere PKK militanları ayaklanma provaları yapıyor. Vali yok, kaymakam yok, Başbakan umursamıyor, Cumhurbaşkanı'ndan ses çıkmıyor. Kala kala kamu düzenini korumak, emniyet gücümüzle polisimize, Mehmetçiğe kalıyor'' dedi. Bahçeli, partisince Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının yaklaşık 9 yılda Türkiye'de her alanda tahribat yarattığını, artan terör olaylarından, işsizliğe kadar ülkenin çok ciddi sorunlar yaşadığını savundu. Başbakan Erdoğan'ın televizyonlarda çılgın projeler ortaya koyduğunu, halkın gerçeklerinin üzerinde durmadığını öne süren Bahçeli, ''Şimdi Burdur'da halka soruyorum: 2002'den bugüne kadar geçen süre içinde bayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi, hepinizin işi var, aşı var, gelir seviyeniz, hayat standardınız yükselmiş, huzur ve güven ortamında hayatınızı devam ettirebiliyorsanız, o zaman 'durmak, yok yola devam' diyen AKP'nin koluna girin ama gerçek bu değilse, Sayın Başbakan'ın çevrelerinde bu varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere halkımızın büyük bir kısmı işsizlik, yoksulluk içinde kıvranıyorsa, o zaman 12 Haziran, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 'dur artık, yalanını dinlemek istemiyorum, git başından'' demenin zamanıdır'' diye konuştu. Türkiye'de can ve mal emniyetinin kalmadığını ve her gün yeni bir suçun ortaya çıktığını söyleyen Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da molotofkokteyllerin atıldığını, vatandaşların kepenk kapatmaya zorlandığını anlattı. Devlet Bahçeli, esnafın ticaret yapmasının da engellendiğine dikkati çekerek, ''Çocuklar başta olmak üzere PKK militanları ayaklanma provaları yapıyor. Vali yok, kaymakam yok, Başbakan umursamıyor, Cumhurbaşkanı'ndan ses çıkmıyor. Kala kala kamu düzenini korumak, emniyet gücümüzle polisimize, Mehmetçiğe kalıyor'' dedi. Devlet Bahçeli, polislerin, teröristlerin saldırılarına maruz kaldığını, linç ve şehit edildiklerini, İstanbul'da da dar gelirli vatandaşların kredi ile aldıkları araçlar ve iş yerlerine molotofkokteylli saldırılar düzenlendiğini söyledi. Sokaklara anarşi ve terörün hakim olduğunu savunan Bahçeli, ''Türkiye'de durum buyken Sayın Başbakan çıldırmışcasına, çılgın projelerle yeni rant kapıları aramaya başlıyor'' dedi. İşsizlerin çoğunun genç olduğuna da değinen Bahçeli, işsiz gençlerin ailelerinin de büyük üzüntü yaşadıklarına dikkati çekti. Gençlerin işsizlik yüzünden göç etmek zorunda kaldıklarına işaret eden Bahçeli, yaşanan sosyal ve ekonomik bunalım nedeniyle ailelerin dağıldığını ifade etti. Bahçeli, son günlerde kadına yönelik şiddetin arttığını, 300'e yakın kadınının öldürüldüğünü, kadınların cesetlerinin otoyollara, ormanlara atıldığını anlattı. -''ONARIM HÜKÜMETİ''- AK Parti'nin, sosyal ve ekonomik sıkıntılara karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Ülkemiz huzursuz, ülkemizin geleceği karanlık görüyor. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar bunaltıyor. AKP bir şeyler yapabilecek olsaydı şimdiye kadar yapardı. Yapamıyor, yapmıyor. O ne yapıyor? Hanedanlar, yandaşlar, yalakalarla meşgul oluyor. Bütün sıkıntılar hep yoksulluğa doğru insanlarımızı götürüyor. Böyle bir orada Türkiye bir seçime gidiyor. Onun için karşınıza bir fırsat çıkıyor. İyi düşünün, iyi karar verin. Ülke sizin, karar verin. Eğer bu hayattan memnunsanız Recep Tayyip Erdoğan ile 'birlikte yürüyelim'' şarkısını söyleyebilirsiniz ama değilseniz, gerilimi azaltmak ve geleceğe umutla bakacak bir yeni dönemi kazanmak lazımdır. MHP olarak bugünkü iktidarın tahribatını dikkate alarak bir toparlanma ve onarım hükümetini kurmak gerektiğine inanıyoruz. Bunu da yapmak durumunda olmalıyız. Yoksa bu 9 yılık tahribat, Türkiye'yi sıkıntılara sokabilir.'' MHP'nin, 100 Soruna 100 Çözüm Projesini uygulayacağını belirten Bahçeli, MHP'nin Türkiye'yi 2023 yılına hazırlayacağını, MHP iktidarında tahribatın önleneceğini, terörün kökünün kazınacağını, yoksulluk ve işsizliğin önleneceğini söyledi. Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı, toparlanma ve onarım hükümeti olacak'' dedi. Bahçeli, konuşmasının ardından milletvekilli adaylarıyla halka çiçek attı. Miting alanında halka lokumlu bisküvi de dağıtıldı.