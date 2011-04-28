-BAHÇELİ: "PARTİDEN İSTİFALARLA İLGİLİ TALİMAT VERİLMİŞTİR" DÜZCE (A.A) - 27.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiden istifalarla ilgili ''Gerekli talimat verilmiştir. Arkadaşlarımız adaylıktan ve parti görevlerinden ayrılmışlardır'' dedi. Türkiye'de 18 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek, ''Türkiye'de yoksullaşma gittikçe yaygınlaşıyor ve artıyor. İşsizlik ve yoksulluk özellikle büyük şehirlerde suç oranlarını arttırıyor. Etnik kökenli bölücü faaliyetler artıyor'' dedi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden sonra Gölyaka ilçesinde de miting yapan Bahçeli, yoksulluğun arttığını ve etnik kökenli bölücü faaliyetlerin boy gösterdiğini savundu. 4 kişilik bir ailenin mutfak masraflarını karşılayacak gelir seviyesine sahip olmaması durumunda, bu ailenin açlık sınırının altında olduğu belirten Bahçeli, ''Bu yönüyle baktığımız vakit 12 milyon 500 bin civarında kişi açlık sınırının altında. 18 milyon yoksulluk sınırının altında insan var. Türkiye'de yoksullaşma gittikçe yaygınlaşıyor ve artıyor. İşsizlik ve yoksulluk özellikle büyük şehirlerde suç oranlarını arttırıyor. Etnik kökenli bölücü faaliyetler artıyor. Her gün televizyonda Emniyet güçlerinin nasıl bir mücadele verdiğine şahit oluyoruz. Yaşanan olaylar ürkütücü boyutlara ulaşıyor. O zaman bu 9 yıl nereye gitti? Buna bir dur demek lazım'' diye konuştu. Başbakanın ''dur'' sözünden bir şey anlamadığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: ''Tayyip bey 'dur' sözünden anlamıyor. Çılgın projelerle yeniden göreve talip oluyor. Bu millet çıldırdı mı ki bu tür çılgın projelere ihtiyaç duyuyor. Artık iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Bu değişiklik 12 Haziranda mutlaka yapılmalı. Bin yıllık kardeşliğimiz tehdit altındadır. Bu ülkenin bir kum tanesini bile kimse bizden alamaz. Demokratik açılım zırvaları ile Türkiye meşgul edilmemelidir. Halinizden memnunsanız yolunuza böyle devam edin engel olan yok size. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yaşayacağı olaylardan vebal altında olacağınızı bilin. AK Parti giderse iktidar kim olacak? Bu sorunun cevabı ortada. Bunun adı MHP'dir. Göreve taliptir.'' Bahçeli, Gölyaka ilçesinde partiden istifalarla ilgili ''Gerekli talimat verilmiştir. Arkadaşlarımız adaylıktan ve parti görevlerinden ayrılmışlardır'' dedi. -AK PARTİ'NİN ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE ÜLKEYİ TAŞIMA YÜKÜ KALMADI''- Gölyaka ilçesindeki mitingin ardından buradan ayrılan Bahçeli, Cumayeri ilçesine giderek, burada da kısa bir konuşma yaptı. Bahçeli, 12 Haziranda yapılacak seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirterek, ''Ülkemizi 9 yıldır yöneten AK Parti'nin bugüne kadar ortaya koyduğu uygulamalar tek başına iktidar olmasına rağmen, vaatlerini yerine getiremediğini gösteriyor. AK Parti yorgundur. Yorulmuştur. Üçüncü dönemde ülkeyi taşıma yükü kalmamıştır. üçüncü dönem yüce divandan kendilerini kurtarma dönemidir. Tayyip bey yolsuzlukların hesabının sorulacağını bildiği için üçüncü dönemde ısrar etmektedir'' diye konuştu. Bahçeli, Cumayeri ilçesindeki mitingin ardından Boğaziçi beldesine gelerek Boğaziçi Belediye Başkanı Ali Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. -''FINDIĞI 2B İLE BİTİRDİNİZ''- Akçakoca ilçesine geçen Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'ndan halka seslendi. AK Parti hükümetinin fındık politikasının üreticiyi çıkmaza soktuğunu ileri süren Bahçeli, ''Fındığı 2B ile bitirdiniz. Üreticinin elini kolunu bağladılar. 2B ile çiftçinin ekmeği ile oynadılar, ama biz hükümete geldiğimizde çiftçilere fındık bahçelerini tapulandırarak bu problemi çözeceğiz'' dedi.