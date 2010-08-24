-BAHÇELİ: "MHP, BU ŞEREFSİZLİĞİ KABUL ETMEZ" ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Hükümetin terör örgütüyle diyalog kurduğu'' yönündeki iddialara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği karşılığa ilişkin, ''MHP, bu şerefsizliği kabul etmez. Sen açıklamazsan, günü saati geldiğinde Milliyetçi Hareket bunu açıklar ve açıklamakla beraber terör örgütü ile nasıl işbirliği yaptığının hesabını da sorar'' dedi. MHP Yenimahalle İlçe Teşkilatının Demetevler'de düzenlediği iftar programına katılan Bahçeli, buradaki konuşmasında, Hükümetin 1 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Polis Akademisinde bazı akademisyenlerin de katıldığı bir toplantıyla ''demokratik açılım'' sürecini başlattığını anımsattı. Bahçeli, ''Bu sürecin PKK terör örgütünün siyasallaştırılmasına yönelik olduğunu'' iddia etti. ''Anayasa değişikliğiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını'' öne süren Bahçeli, ''Bu sayede ileride PKK terör örgütünün siyasallaşması için çıkarılacak kanunların yargıdan dönmemesinin önlenmesinin hedeflendiğini'' savundu. Bahçeli, ayrıca ''Anayasa değişikliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divandan kurtarmaya yönelik bir girişim'' olarak değerlendirdi. Bahçeli, ''Bu Anayasaya 'hayır' demek milli bir görevdir'' dedi. -''MHP, KİRLİ AĞIZLARDAN ÇIKAN ŞEREFSİZLİKLE ŞEREFSİZLENMEZ''- PKK terör örgütünün Kandil'deki bir elebaşının ''hükümetle diyalog kurulduğunu'' teyit ettiğini iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan adeta kızarıyor, yaptığından utanıyor ve bunu üstünden atabilmek için MHP'ye saldırıyor. 'Bu diyaloğu, bu pazarlığı açıklamazsanız şerefsizsiniz' diyor. MHP, bu şerefsizliği kabul etmez. Sen açıklamazsan, günü saati geldiğinde Milliyetçi Hareket bunu açıklar ve açıklamakla beraber terör örgütü ile nasıl işbirliği yaptığının hesabını da sorar. Biz diyoruz ki 'nasıl oldu bu iş, bunları anlat, milletimizden saklama. Her şeyi saklıyorsun, gizliyorsun ama fark ediliyor'. Sen hangi işbirliğini, kiminle nasıl yaptığını açıklamak yerine gerçeklerin üstünü örtmek için MHP'ye niçin saldırıyorsun? MHP, İmralı'daki cani başıyla sade kahve içip beraber konuştun mu diyor sana? Yaptığın temasları, anlaşmaları, diyalogları, açılım gerçeğini bu millete aç, millet bütün gerçeği bilsin diyor. Hala meydanlara çıkıp MHP'ye saldırıyor. MHP, kirli ağızlardan çıkan şerefsizlikle şerefsizlenmez. MHP, günü geldiğinde her şeyi gizleyen şerefsizlerden hesap soracak.'' Bahçeli, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek referandumun milletin geleceğini planlayan bir yol ayrımının işareti olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, yapılacak yanlış bir tercihin milletin geleceğini karartabileceğini söyledi. Vatandaşlardan, referanduma konu edilen değişiklikleri iyi incelemelerini, siyasi partilerin açıklamalarını iyi değerlendirmelerini isteyen Bahçeli, ''oyuna düşmemek için 12 Eylül'de 'hayır' oyu kullanmalarını'' istedi. Bahçeli, ''Referandumda sandıktan 'Hayır' oyları 'Evet' oylarından fazla çıkarsa iktidardan hesap sorma günü başlıyor demektir'' diye konuştu. ''Büyük milletim kavga istemiyorsun, çatışma istemiyorsun ama gerilim stratejisiyle ülkeyi kamplara ayırarak aradan kendi geleceğini tekrarlamak isteyen hükümete aldanma'' diyen Bahçeli, MHP'nin kavgasız, çatışmasız bir ortamda sabırla millet iradesinin payidar olacağı bir sonucun elde edilmesi için mücadeleye devam edeceğini sözlerine ekledi.