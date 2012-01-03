-Bahçeli "mehmetçiği" savundu TBMM (A.A) - 03.01.2012 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen olaya ilişkin, ''Yüzde bir bile ihtimal olsa sınırlarımızdan kanun dışı yollardan girenlerin bir tek Mehmetçiğe, bir tek vatandaşımıza zarar vereceği hesap ediliyorsa ve bu bir tehdit olarak görülüyorsa devlet derhal gereğini yapmalıdır ve bu son olayda da yapmıştır'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörist geçiş güzergahı olarak belirlenen bir sınır noktasında, havadan düzenlenen operasyon neticesinde sivillerin hayatını kaybetmesinin birçok kuşku ve muammayı da gündeme getirdiğini söyledi. Bahçeli, ''Yapılan cenaze törenlerinin PKK şovuna çevrilmesi, örgüt paçavralarının tabutları üzerine serilmesi esasen olayın arkasındaki sisli yanları da kısmen netleştirmiştir'' diye konuştu. Bugün kadar olaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı dışında doyurucu, resmi bir açıklama yapılmadığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''Artık Türkiye'de hiç kimsenin Irak'ın kuzeyinden kaynaklı bir terör tehdidinin bulunmadığını söyleme imkanı kalmamıştır. Elbette ki yıllardan beri süregelen tanımıyla Irak'ın kuzeyi Barzani ve Talabani tarafından yönetilmekte, PKK bunların koruyucu kanatları altında vahşi eylemlerini sürdürmektedir. Barzani ve Talabani, PKK'nın yanında ve himaye edenleridir. Türkiye'ye yasadışı yollardan araziyi kullanarak giriş-çıkış yapanlar vardır ve adına 'kaçakçılık' denilen bir hayat tarzını hala sürdürmektedirler. Teröristlerin geçiş ve ilerleyiş güzergahında kaçakçılıkla meşgul olanlar ya PKK provokasyonlarına, istihbarat yanıltmalarına alet edileceklerdir ve bu şekilde canlı hedef haline getirilerek, isyan provalarına mazeret oluşturacaklardır ya da yasadışı kaçakçılıkla hayatlarını sarp kayalıklarda ve dar geçitlerde heba edeceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat yaptığı alan, meşru bir sınır kapısı veya gümrük noktası değil teröristlerin sürekli sızıp kanlı eylemlerini yaptığı önemli bir tehdit bölgesidir. Üstelik bu alanda yerleşim yeri olmadığı gibi insan da yaşamamaktadır.'' MHP Genel Başkanı Bahçeli, Uludere sınır bölgesinde ölenlerin, bu kadar büyük grup halinde terör örgütü PKK'nın etkin olduğu alanda güven içerisinde kaçakçılık yapmalarının akıllara iki konuyu getirdiğini belirterek, ''Bunlar kendilerine dokunulmayacağını ihsas eden bir garanti almışlar ya da terör örgütünün yeni bir oyunu dahilinde tuzağa çekilip, öldürülme ihtimaliyle yüz yüze bırakılmışlardır. Yüzde bir bile ihtimal olsa sınırlarımızdan kanun dışı yollardan girenlerin bir tek Mehmetçiğe, bir tek vatandaşımıza zarar vereceği hesap ediliyorsa ve bu bir tehdit olarak görülüyorsa devlet derhal gereğini yapmalıdır ve bu son olayda da yapmıştır'' şeklinde konuştu. Bahçeli, Türkiye'nin mutlaka kendine avantaj sağlayacak arazi derinliğine sahip olacağı yerden itibaren bir an önce güvenlik kuşağı oluşturması gerektiğini söyledi.