-BAHÇELİ: "FINDIK İHMAL EDİLMEMELİ" KARASU (A.A) - 24.07.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fındığın hükümetin ihmal edemeyeceği konulardan birisi olduğunu belirterek, ''Fındık üreticilerini serbest piyasaya bırakarak onları mahkum etmeyi doğru bulmamaktayız'' dedi .Sakarya'daki programı çerçevesinde Hendek'ten sonra Karasu'ya geçen Bahçeli, Yenimahalle'de partililer tarafından karşılandı. MHP'li Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu'nu ziyaret eden Bahçeli, burada halka hitap etti. Bahçeli, belediye başkanlıklarını kazandıkları il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini, ilçeye bu nedenle geldiklerini belirtti. Bahçeli, MHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Münir Kutluata'nın fındık politikası hakkında rapor hazırlayarak partisinin başkanlık divanına sunduğunu anımsatarak, şöyle dedi: ''O raporun sıkı takipçisiyiz. Fındık, hükümetin ihmal edemeyeceği konulardan bir tanesidir. Fındık üreticilerini serbest piyasaya bırakarak onları mahkum etmeyi doğru bulmamaktayız. Fındık üreticilerinin emeğinin hakkını alabilecekleri bir fiyat politikasıyla desteklenmelerinden yana olduğumuzu söylüyoruz. Ağustos ayında fındık üretimi başladığı vakit, fiyatların belirlenme sürecinde konunun üzerinde ciddiyetle duracağız. Fındık üreticilerini piyasanın aç kurtlarına bırakmamak için devletin her zaman fındık üreticisinin yanında olmasını istiyoruz.'' Türkiye'nin 12 Eylülde yapılacak anayasa değişikliği referandumuna kilitlendiğine dikkati çeken Bahçeli, ''Böyle bir referandumda siyasilerin çok dikkatli olması gerektiği inancındayım. Bazı konuları aceleye getirmek iyi değildir. Bazı konuların karşılıklı suçlamalarla iftira ve yalanlarla halkı kandırarak üstünü örtüp, kendi çıkarlarını önde tutan bir anlayışa fazla itibar edilmemelidir'' diye konuştu. Bahçeli, Türkiye'de her 10 yılda bir ara rejimlerin gündeme geldiğini, hiç kimsenin ara rejimlerden ve darbe faaliyetlerinden memnun kalmadığını, darbelerin ekonomik felaket, toplumda gerginlik ve küskünlüğe neden olduğunu ifade etti. Bir kitlenin toplumu kamplara ve cephelere ayırarak, çatıştırarak, gerilim stratejisinden 'biz' ve 'ötekiler' yaratarak sürekli iktidarda kalmasının mümkün olmadığını savunan Bahçeli, ''Demir döner, sap döner, bir gün hesap verme günü de beraberinde gelir'' dedi. Konuşmasının ardından ilçe merkezinde bir süre yürüyerek vatandaşları selamlayan Bahçeli, daha sonra ilçeden ayrıldı.