-BAHÇELİ "EVET"Çİ MHP'LİLERİ ELEŞTİRDİ SİVAS (A.A) - 28.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Herkes anayasa değişikliği üzerinde istediği tercihi kullanabilir. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Ama ülkücü kimlikle AKP'ye alet olarak bunu yapmayı ülkücülükle bağdaştırmıyoruz'' dedi. Bahçeli, Sivas Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, anayasa paketi çıkarılırken iktidar partisinin milletvekillerini baskı altına aldığını öne sürdü. ''Böyle bir denetimle, böyle bir baskıyla, bir AKP zorlaması ve dayatmasıyla 336 milletvekiliyle kabul edilmiş bir anayasa 12 Eylül'de huzurunuza geliyor'' diyen Bahçeli, ''O zaman bu anayasanın bu şekilde kapkaçla çıkartılmasının, bırakınız milleti kendi milletvekillerini dahi baskı altına almasının mutlaka bir sebebi olsa gerektir. İşte buna baktığımızda burada Recep Tayyip Erdoğan beyin gizli bir gündemi olduğunu tespit ediyoruz'' ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bir PKK'yı siyasallaştırma için kime nerede, ne söz vermişse, kiminle işbirliğine girmişse o sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde, öbür taraftan da 8 yıllık iktidarının yanlışlarının altında ezilip boğulacağı için yüce divandan kendisini kurtarmak açısından yasalar üzerinde oynadığı gibi o yasaları uygulamaya koyacak yargı üstünde de oynamalar yapıyor. Ve bir taraftan PKK siyasallaşması, öbür taraftan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtuluş yolu bu anayasayla gizli gündem olarak üstü örtülü bir tarzda huzuruna getiriliyor. Pekala bunu kabul etmek mümkün müdür? 12 Eylül döneminde ve öncesinde ülkenin birliği, dirliği için her türlü fedakarlığı yapan, mahkumiyetleri yaşayanlar şimdi bu tuzağa düşerek Türkiye'nin bölünmesine AKP üzerinden katkı mı sağlayacaklar? Burayı iyi anlamak lazım. Evetçi geçinip, 3 gazetede veya televizyonda boy gösteren eski ülkücü diye nitelendirilen kişilere dikkatlerini çekmek lazım. Yoksa herkes anayasa değişikliği üzerinde istediği tercihi kullanabilir. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Ama ülkücü kimlikle AKP'ye alet olarak bunu yapmayı ülkücülükle bağdaştırmıyoruz. Sen ülkücüye diyeceksin ki, 'bunlar kafatasçı, bunlar kanla beslenenler, bunlar faşistler' diyeceksin. Sonra geleceksen 12 Eylül'e kadar ülkücüler kardeşin olacak. Hadi oradan.'' -''ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ İYİ ANLAMAK GEREKİYOR''- Bu sebeplerden dolayı bu anayasa değişikliğini iyi anlamak gerektiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bunun için de her yolu deniyor. Tokat'a gitmiş esnaflar aklına gelmiş. Başka yere gitmiş başka şey aklına gelmiş. Gidiyor Aydın'a rahmetli Adnan Menderes aklına geliyor. Hasan Polatkan'ı Eskişehir'de aklına getiriyor. Kurumahmutoğlu şehidimizi Samsun'da aklına getiriyor. Değerli kardeşimiz Muhsin Bey'i Sivas'ta aklına getiriyor. Şimdi de kalkmış Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya çalışıyor. Ramazan ayında, oruçlu ağzıyla yalan, iftirayla MHP'yi karalamaya çalışıyor. Referandum mu yapıyoruz, anayasa değişikli mi yapıyoruz, yoksa anayasa değişikliğinden aldığın oyla kaybettiğin itibarı tekrar kazanarak yeniden seçimde tekrar iktidar olmanın oyununu mu oynuyorsun, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.'' -''BİR ZAMANLAR DA MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ GİYMİŞTİN''- Başbakan Erdoğan'ın ''beyaz gömleğimizi giydik'' dediğini belirten ve bu sözü eleştiren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Şimdi de kalkmış rahmetli Adnan Menderes'e referans yaparak biz beyaz gömleğimizi giydik, kefenimiz yanımızdadır' diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sivaslılar seni çok iyi bilir. Bir zamanlar da milli görüş gömleğini giymiştin. Nerede o gömlek, ne zaman çıkarttın? Yerine neyi giydin. Giydiğin bir tişört, batı yapımı bir tişört. Önünde ABD yazıyor, arkasında AB yazıyor.'' -BU TUZAKLARDAN ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN- Geleceğin ne olacağı hakkında iyi düşünmek, bu oylama sonucunda 'evet' veya 'hayır' çıkarsa neler olabileceğini iyi düşünmek gerektiğini aktaran Bahçeli, şunları söyledi: ''Bütün bunları Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz tarttığımızda kendi değerlendirmemiz ve inancımızla, hiçbir yerin tesiri altında kalmaksızın bu 29 maddelik anayasa değişikliği aldatmacasını milleti kandırmaya vesile ettirmemek için 'Hayır' oyu kullanacağımızı söylüyoruz. Kabul eden eder, etmeyene saygı duyarız. Ama biz buna inanıyoruz. Bu tuzaklardan ülkeyi kurtarmak, önümüzdeki bölünme felaketine Türkiye'yi düşürmemek için, bir kardeş kavgasına sebebiyet verdirmemek için bunu bu şekilde düşünüyoruz.'' Başbakan Erdoğan'ın ''Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünden yanayız'' sözünü de hatırlatan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: ''Pekala bu üstünler kim? Cumhurbaşkanına bakıyorsunuz AKP'li. Meclis Başkanına bakıyorsunuz AKP'li. Başbakana bakıyorsunuz AKP'li. Meclisin 341 milletvekiline bakıyorsunuz AKP'li. Bürokrasiye bakıyorsunuz AKP'li. Sivil toplum kuruluşlarını kuşatmış, oraları baskıyla ele geçirmiş onlar AKP'li olmuş, yoldaş ve yandaş medyalar AKP'li. Oralarda beslenen konuşmacılar, sözde aydınlar AKP yandaşı. Öyleyse Türkiye'de üstünler kim? AKP, yandaş ve yoldaşları. Pekala bunun hukukunu düzenlemekle hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukuku olarak kendinizi bir hukuki fanusun içerisine alıp korumaya çalışıyorsunuz. Sayın Başbakan ne yaparsan yap, panik atağa düşmüşsün. Öfkelisin, sinirlisin, kağıdın dışında ne konuştuğunu bilmiyorsun. İftira, yalan ramazan ayında dahi üslubun olmuş. Çirkinleştirdin, Türk siyasetini yozlaştırdın ve toplumu çöküntüye sürükledin. Artık senden kurtulma zamanı geliyor. Onun için bunun bir işareti olsa gerek. İşte o 12 Eylüldür. 12 Eylül'de bu korku imparatorluğunu sarsın ama bayramı yaşamalarına da fırsat verin. 2011'deki genel seçimde yerle bir edin. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi 'Hayır' diyor.''