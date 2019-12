-BAHÇELİ: "DİYARBAKIR MHP'Yİ SICAK, SEVECEN KARŞILADI" ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır mitingiyle ilgili olarak ''Gerçekten Diyarbakır'da halkımız her türlü siyasi görüşe değer veren bir yaklaşım içerisindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de çok sıcak ve sevecen bir yaklaşımla karşılamıştır'' dedi. Bahçeli, partisinin Diyarbakır mitinginin ardından geldiği Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla biraya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Diyarbakır mitingine ilişkin bir soru üzerine, seçimlere 6 gün kaldığını, tüm siyasi partiler gibi MHP'nin de yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. 5-6 Haziran'da Güneydoğu illerinde mitingleri olduğunu hatırlatan Bahçeli, bu kapsamda çeşitli illerde mitingler düzenlediklerini hatırlattı. Mitingleri ''kalabalık ve heyecanlı'' olarak nitelendiren Bahçeli, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Partisince Diyarbakır'da düzenlenen mitinge de değinen Bahçeli, mitingin çok başarılı geçtiğini belirterek, şunları söyledi: ''Düşüncelerimizi Diyarbakır halkıyla paylaşma imkanı bulduk. Şunu ifade edeyim ki; Diyarbakır halkı demokrasimizin olgunluğu içerisinde her görüşe saygı ile karşılık veren bir ortam içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne misafirperverlik göstermiştir. Düşüncelerimizi çok net bir şekilde ifade edebilme imkanı bulmuş olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Gerçekten Diyarbakır'da halkımız her türlü siyasi görüşe değer veren bir yaklaşım içerisindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de çok sıcak ve sevecen bir yaklaşımla karşılamıştır.'' Bahçeli, Diyarbakır mitingine katılan katılmayan tüm Diyarbakır halkına sevgi ve saygılarını sunduğunu dile getirdi. Mitingin başarılı ve partisine yakışır bir olgunluk içinde geçtiğini belirten Bahçeli, mitingin güvenli bir ortamda geçmesini sağlayan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti. Bir başka gazetecinin ''(Sivas'ın ötesi) polemiği de burada noktalanmış oluyor herhalde. Öyle değil mi?'' şeklindeki sorusuna da Bahçeli, ''Bu düşüncelerimizi Diyarbakır'da yorumladık. Burada tekrar etmeye gerek yoktur'' yanıtını verdi. Bu arada, Bahçeli Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanının ana giriş kapısında partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Partililer, araçlarla uzun konvoylar oluşturarak Çubuk'a kadar Bahçeli'ye eşlik etti.