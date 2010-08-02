-BAHÇELİ: "DARBE TEHDİTLERİYLE BİR YERE VARILAMAZ" MANİSA (A.A) - 02.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyorsak demokrasi içindeki müesseselerden yararlanmamız lazım. Ülkeyi ara rejime sürükleyerek, darbe tehditleriyle bir yere varılamayacağı anlaşılmıştır'' dedi. Bahçeli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, MHP İlçe Başkanlığının Atatürk Bulvarı'nda düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı. Referandum öncesi halkı aydınlatma seferberliğine çıktıklarını ve il il, ilçe ilçe dolaşarak, halkı ziyaret ettiklerini, düşüncelerini paylaştıklarını belirten Bahçeli, ''Bu dönemde bütün siyasi partilerin, partiler üstü bir anlayışla meseleye sahip çıkması gerekirken inatlaşma yapılıyor'' diye konuştu. Tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının Anayasa değişikliği konusunda ortak bir arzu ortaya koyması durumunda AK Parti'ye düşen görevin, ''Gelin bu değişikliği beraberce yapalım'' demek olduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Ancak bunu yapacakları yerde 'sadece ben biliyorum' inadıyla yola çıktığı vakit, işte Türkiye'yi bu hale düşürmüş oluyorlar. Halktan gelen bir mahalle baskısı gibi millet baskısı karşısında göstermelik ziyaretlerde bulunmak istiyorlar. MHP de diyor ki, herkesi kandırıyorsun, aldatıyorsun. Böyle bir Anayasa değişiklik zemininde buluşmayı reddettikten sonra meclisten yarım yamalak çıkardığın destekle halk oyuna mecbur kalınca bu desteği niye istiyorsun diyor. Bir ülkede tıkanıklık ortaya çıkar, iktidar 'ben bilirim' diyerek inatlaşır ve her yolu deneyerek baskı yapar, kamu kudretini kendi çıkarları uğruna kullanmaya başlar, böyle bir gidişatı karanlık bir gidişat olarak geçmişten hatırlıyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyorsak demokrasi içindeki müesseselerden yararlanmamız lazım, ülkeyi ara rejime sürükleyerek, darbe tehditleriyle bir yere varılamayacağı anlaşılmıştır. Ülkemiz, bu ara rejimlerden memnun kalmadığına göre bir tek yol kalıyor, o da seçimdir.'' Referandumda ''AKP'ye hayır'' diyeceklerini söyleyen Bahçeli, ''PKK açılımı olarak nitelendirilen, bizim yıkım açılışı dediğimiz proje, hukuki zemin döşenerek Anayasa değişikliğine gizlice saklanmış bir tuzaktır'' dedi.