-BAHÇELİ: "ÇOK DİLLİ YAPIYA MÜSAADE EDİLEMEZ" KONYA (A.A) - 16.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin bölünmesine müsaade edilemez, Türkiye'yi coğrafyalara ayırmaya müsaade edilemez, çok dilli, çok milletli bir yapıya müsaade edilemez, milli devlet ve üniter yapının tahribatına müsaade edilemez" dedi. Bahçeli, Konya'da partisinin Selçuklu İlçe teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin 1 Ekim 2010 tarihinde, 2011 yılında yapılacak genel seçimlerin hazırlık çalışmalarını başlattığını hatırlatarak, bu çerçevede il, ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi. Devlet Bahçeli, AK Parti iktidarının 8 yılını tamamladığını, bu iktidar sürecinin çok yönlü incelendiğinde ülkenin iyi yönetilmediğinin ortaya çıktığını öne sürdü. Bu nedenle 2011 yılında yapılacak genel seçimlerde ülkenin büyük bir iktidar değişikliğine ihyacı olduğunu ifade eden Bahçeli, bu ihtiyacın karşılanması için de MHP'nin görev ve sorumluluk üstlenme arzusunda olduğunu belirtti. Bahçeli, 2023 yılına Türkiye'yi lider ülke olarak hazırlamak maksadı ve 8 yıllık AK Parti yönetiminin tahribatını onarmak amacıyla iktidara talip oldukların söyledi. -"İKİ DİLLİ YAŞAM" TARTIŞMALARI- Gazetecilerinin sorularını da cevaplandıran Bahçeli, "iki dilli yaşam" tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bunlar çok talihsiz değerlendirmeler ancak buna imkan tanıyan siyasi iktidar olmuştur. 1 Ağustos 2009 tarihinde Polis Akademisinde başlatılmış olan bir demokratik açılım veya PKK açılım sürecinin Türkiye'yi nereye getirdiğinin işaretidir" dedi. PKK'nın taleplerinin iktidarın tavizleri doğrultusunda sürekli arttığını ve yenilendiğini iddia eden Bahçeli, şöyle konuştu: "Bunu dikkate aldığımız takdirde bilinen şudur; özgür bırakılmış bir terörist başı, demokratik özerklik ve 4 parçalı bağımsız bir devlet kurma hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürenlere bugünkü iktidar cesaret vermiştir. Ancak bilinmesi gereken bir konu vardır. Onu Selçuklu ilçemizde ifade etmek isterim. Milliyetçi hareket Türk milleti ile beraber son sözünü söylememiştir. Türkiye'nin bölünmesine müsaade edilemez, Türkiye'yi coğrafyalara ayırmaya müsaade edilemez, çok dilli, çok milletli bir yapıya müsaade edilemez, milli devlet ve üniter yapının tahribatına müsaade edilemez." -ÖĞRENCİ EYLEMLERİ- Bahçeli, öğrenci eylemleriyle ilgili soru üzerine, gençliğin Türk milletinin göz bebeği, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Gençliğin örgütlenmesi, ülke sorunlarına karşı duyarlılığının yoğunlaşması, sorunlar üzerinde taleplerini belirtmelerinde ve her türlü eylemi yasa çerçevesinde yapmalarında yarar olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: "Geçmişte yaşanan olayları dikkate alarak, gençlerimizin herhangi bir provokasyona alet olmamaya dikkat etmelerini istiyoruz. Bu eylemler ortaya konduğu takdirde, yasa çerçevesinde emniyet güçlerimizin de eylemleri önleme hususundaki gayretlerinin, orantısız güç diye belirtilen bir yanlış anlamaya sebebiyet verilmemesinde yarar vardır. Yumurta atmayı tasvip etmiyoruz. Gençlerimizin, eylemlerini daha saygın yapabilecek yeni usuller bulmalarında yarar vardır. Başka ülkelerde ortaya konmuş olan uygulamalara özenmelerine gerek yoktur. Mesela geçen gün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gençler 'birdirbir' oyunu ile hem eğlendiler hem de protestolarını ortaya koydular. Bunlar güzel davranışlardır. Nitekim emniyet güçleri de bu eylemi sessizce seyretmişlerdir. Ancak gençlerimizi tekrar sokağa çıkarmamak için başta gençler, sonra aileleri, sonra da ülkeyi yönetenlerin çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz." Bahçeli, bir gazetecinin, "torba" tasarıyı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine de "Bir gelsin görelim. Torbada ne var görelim" diye konuştu. Bir gazetecinin, geçen günlerde basın mensuplarına gösterdiği yüzüğünü bugün neden takmadığını sorması üzerine Bahçeli, "Tekrar takarız, sorun değil. Yüzüğümüz yanımızda" dedi.