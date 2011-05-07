-BAHÇELİ: "ÇILGIN PROJE"YLE SOYGUN DÜZENİ SÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kanal İstanbul'' projesiyle ilgili, ''Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da 'İstanbul Kanalı ve bu bir çılgın proje' diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında MHP'nin Bayrampaşa Seçim Yönetim Merkezinin açılışını gerçekleştiren Bahçeli, burada halka hitap etti. Televizyonların ve basının yeteri kadar desteğine sahip olmadığını ileri süren Bahçeli, ''Bizim, aşırı derecede iktidara yandaşlık yapan, iktidarın her politikasını sabahtan akşama kadar ballandıra ballandıra yayınlayan, bu propaganda karşısında bir tek imkanımız halkımıza ulaşmaktır'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin seçim sürecinde bulunduğuna işaret eden Bahçeli, seçimleri önemsediklerini kaydetti. Bahçeli, AK Parti'nin 9 yıllık görev süresinde ülke yönetiminde başarılı olmadığını ileri sürerek, ''Bir iktidar değişikliğinin ülkemiz için yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu iktidar, sözlerini yerine getirememiş, ekonomide sat kurtulcu, milli meselelerde ver kurtulcu, uluslararası politikalarda teslimiyetçi, terörizm karşısında tavizci ve yakın çevreleri açısından kazan kazan politikası takip eden bir iktidar olmuştur'' dedi. Türkiye'nin bugününü 9 yıl öncesiyle karşılaştıran Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, sabahın 06.30'undan gecenin 01.00'ine kadar beslemeli gazeteci veya sözde yazarlara anlaşmalı sohbetler yaparak, bir Türkiye tablosu çiziyor. Bu doğrusu ise o zaman söyleyeceğimiz bir söz yok. Ancak vatandaşın yaşadığı hayat çok farklısıyla o zaman birisi yalan söylüyor. Milyonların yalan söylemesi mümkün değil. Öyleyse halkı aldatan ve kandıran birisi var. O kim? Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticisi ve Sayın Başbakan. O zaman 12 Haziran'da bu iki temel tercihe göre bir irade ortaya koyarak, Türkiye'nin geleceğini ve kaderini yeniden belirlemeye mecbursunuz.'' Bahçeli, işsizlik ve yoksulluk sorunlarına dikkati çektiği konuşmasında şunları kaydetti: ''Yolsuzlukla, haksız kazançla, rantla beslenen, gelişen bir zümre ortaya çıkıyor. Kim bu zümre? Dün hiçbir şeyi olmayan ama bugün için iktidar yandaşı veya hanedanı olan bir zümre. Gittikçe servetlerine servet katıyorlar. AKP'ye oy veren kardeşimle, AKP'nin yöneticisi veya bakanı arasında 9 yılda büyük bir servet farklılığı doğmuştur. AKP'ye oy veren siz de bizim gibi hala aş, iş peşinde. Ama öbürleri, yeni rant alanları nasıl olur diye gece gündüz düşünüyorlar. Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da 'İstanbul Kanalı ve bu bir çılgın proje' diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. Daha akılcı bir yol bulabilirsin. İstihdam yaratan, iş yeri sahiplerine, KOBİ'lere atölyelere, fabrika sahiplerine yeni yeni istihdam oluşturabilecek imkanları verebilir ve bir işsize, bir aç insanımıza bir ekmek kapısı bulabilirsin. Bunlara kafa yoracağın yerde, akılcı politikalar üreteceğin yerde, çıldırmış bir toplumu çılgınca projelerle niye kandırıyorsun Sayın Başbakan?''