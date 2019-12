-Bahçeli: "Bütün siyasi partiler gayret gösterecektir'' KÜTAHYA (A.A) - 12.11.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bundan sonra, Allah muhafaza etsin, olmasını temenni etmeyiz ama bir deprem felaketiyle karşılaşıldığında can ve mal kaybının en aza indirildiği bir ortamın kurulması açısından bütün siyasi partiler gayret gösterecektir'' dedi. Karayoluyla Ankara'dan Manisa'ya giderken Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Öreğler beldesinde mola veren Bahçeli, belediyeyi ziyaret ederek Başkan Özden Akçay'dan çalışmalarıyla ilişkin bilgi aldı. Gazetecilerin, Van'daki depremler sonrası gündeme gelen yapıların iyileştirilmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Van'daki sarsıntılarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, birçok insanın yaralandığını, birçok evin oturulamaz hale geldiğini ve çoğu iş yerinin yıkıldığını hatırlattı. Bahçeli, üç partili koalisyon hükümetinin ortağı oldukları dönemde, 1999 yılında 3 ay arayla yaşanan iki büyük depremin 20 milyon kişinin yaşadığı 7 ilde etkili olarak 17 bini aşkın vatandaşın ölümüne ve binlerce evin yıkılmasına neden olduğunu anımsattı. Bu depremlerden sonra önemli karar ve tedbirler alındığını, aradan geçen 9-10 yıllık süreçte yaralar sarıldıkça her şeyin unutulduğunun görüldüğünü dile getiren Bahçeli, şunları söyledi: ''Bundan sonra, Allah muhafaza etsin, olmasını temenni etmeyiz ama bir deprem felaketiyle karşılaşıldığında can ve mal kaybının en aza indirildiği bir ortamın kurulması açısından bütün siyasi partiler gayret gösterecektir. Meclis pazartesi günü açıldıktan sonra milletvekili arkadaşlarımız konuyu gündeme getirecektir. Belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımızın, Ankara'ya döndüğümüzde bir gündem dışı konuşma almak suretiyle bu ziyaretimiz sırasındaki konuları gündeme getirmesini kendisinden rica edeceğim. Böylelikle bu olayı tekrar kamuoyuna mal etmeye ve arkasından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaların yanı sıra belediyelere bu konuda önemli bir mali kaynak aktarılmasını dillendirecek bir değerlendirmeyi inşallah yaparız.''