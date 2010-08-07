- BAHÇELİ: "BU NE KADAR SAKAT BİR MANTIKTIR" EREĞLİ (A.A) - 07.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Şimdi de kalkmış (Başbakan) darbeciler veya demokratlar ayrımı yapıyor. Güya 'hayır' oyu verenler darbeci oluyor, 'evet' oyu verenler de demokrat oluyor. Bu ne kadar sakat bir mantıktır'' dedi. Konya'nın Ereğli ilçesine gelen Bahçeli, ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda partililer tarafından karşılandı. Ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezine gelen Bahçeli, Yunus Emre Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, 8 yıldan bu yana ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının her konuda ayrımcılığı bir alışkanlık haline getirdiğini savundu. AK Parti'nin ''ben ve ötekiler'' ikilemi içinde bir gerilim stratejisi uygulayarak ülkeyi cephe ve kamplara böldüğünü ileri süren Bahçeli, AK Parti'nin bu suretle çatışma yolunu teşvik ederek ülkenin istikrar ve huzurunu bozduğunu iddia etti. Bahçeli, 12 Eylül 2010 Pazar günü anayasa değişikliğinin halkın oyuna sunulacağını anımsatarak, referandumun demokratik yoldan millet iradesinin önemli bir konuda tercihinin alınmasına imkan tanıdığını, bu nedenle referandumun hafife alınmaması gerektiğini bildirdi. Partililerden o gün çocukları ve yakınlarıyla birlikte oylamaya katılmalarını isteyen Bahçeli, ne kadar yüksek katılım olursa milletin iradesinin o derece kendini göstereceğini söyledi. Halk oylamasında tercihlerin vicdanlarda süzülüp akılda iyice yoğurularak yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, ''Kendi kararınızı ülkeniz için verebilmelisiniz. Kararınız ülkenin geleceğini belirleyecektir. Vereceğiniz karar, gelecek seçimlerde iktidarın demokratik yollardan nasıl el değiştireceğinin işareti olacaktır'' dedi. -''HAYIR OYU VERENLER POTANSİYEL DARBECİ KORKUSUNA SOKULMAK İSTENİYOR''- Her konuda ayrımcılığın devam etiğini, anayasa değişikliği sürecinde de yeni ayrımcılık tohumlarının ekildiğini savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Türkiye yine bir çatışma, cephelere ve kamplaşmalara ayrılıyor. Şimdi Başbakan anayasa değişikliğiyle ilgili, bu ayrımcılığın tohumlarını eken üslubu terk etmiyor. Şimdi de kalkmış darbeciler veya demokratlar ayrımı yapıyor. Güya 'hayır' oyu verenler darbeci oluyor, 'evet' oyu verenler de demokrat oluyor. Bu ne kadar sakat bir mantıktır. Kişiyi, anayasayla ilgili tercihini ortaya koyarken 'hayır' oyu vereceği zaman acaba potansiyel bir darbeci suçlusu olarak savcının kendisini tutuklayacağı bir korkuya mı sokturmak istiyor. Öyle bir korku imparatorluğu mu kurmak istiyor?'' Darbe zihniyetini ortadan kaldırmanın en köklü yolunu demokrat kültürü geliştirmek olduğunu anlatan Bahçeli, ''Referandumun da aynı zamanda demokratik kültürün bir eğitimidir. Bu eğitimi kendisine 'hayır' diyenleri 'darbeciler' olarak suçlayarak katletmek, demokrasiyi katletmek demektir'' dedi. -''ÜSTÜNLERİN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMASI''- Anayasa değişikliğinde AK Parti'nin özellikle de Başbakanın gizli bir gündemi ve niyeti bulunduğunu ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bunlardan birincisi PKK açılımı adı altında Türkiye'nin bölünme sürecini hızlandıran bir yaklaşımın hukuki zeminini döşemek için anayasa değişikliğine tuzaklar koymuştur. Başbakan da 17 Nisan 2010'da televizyonda konuştuğu gibi dün de Eskişehir'de aynı şeyi söylemektedir. Demek ki 'bir PKK açılımı, bize göre yıkım projesinin anahtarını açıyoruz, arkası gelecek' diyor. Anahtar neyi açıyor, açınca niye söylemiyorsun? Onun için bu tuzağın farkında olmalısınız. İkincisi 8 yıllık iktidar döneminde vaat ettiklerinin hiçbirisini yerine getirememiştir. Üstünler hukuku değil hukukun üstünlüğü sözü ile milleti aldatırken, üstünlüklerin kimlere ait olduğunu görelim. Meclis'te 341 vekil ile temsil edilmiyor muydun? Şimdi 337 vekilin yok mu? 550 vekilin bulunduğu bir mecliste 337 vekil sizin ise Meclis üstünlüğü kimdedir? AKP'dedir. Tek başına iktidara doğru yürüdüğünüz için Bakanlar Kurulu'nda da üstünlük AKP'dedir. O zaman 'üstünlüğün hukuku yerine hukukun üstünlüğünü sağlayacağız' aldatmacasıyla kendi üstünlüğünü sürekli kılabilmenin yolunu arıyorsun, onun için anayasa değişikliğinde Yüce Divan yolunu kapatıp kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Bu yetmiyor Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluş rakamları üzerinde oyunlar oynuyor, oraları yandaşlarınla doldurup yargıyı sana bağımlı hale getirip, yeni bir yandaş grubu oluşturmaya gayret gösteriyorsun.'' Çiftçi, esnaf ve memur başta olmak üzere herkesin perişan hale geldiğini savunan Bahçeli, ''Bunun hesabını kendinize soracağınız yerde halkı aldatarak saptırarak anayasa değişikliğiyle oyalayıp, onun iradesini kendinizin kurtuluşu yolunda kullanmaya çalışıyorsunuz'' diye konuştu. Törende, Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılacak 480 konutun temeli atıldı, Ahmet Avlamaz Parkı, Yöresel Ürün Satış Merkezi ve Vasfiye Ergin Vakfı Huzurevi ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Bahçeli daha sonra, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oprukçu, Bahçeli'ye ilçenin temsili, altın kaplama anahtarını hediye etti. Bahçeli, daha sonra ilçeden ayrıldı.