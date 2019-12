-BAHÇELİ: "BU AKP'NİN ANAYASASIDIR" AKÇATEKİR (A.A) - 07.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu anayasaya neden hayır diyoruz. Çünkü, bu AKP'nin anayasasıdır, bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 tuzağı üzerine kurulmuştur'' dedi. Bahçeli, Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenen şehitlik ile Akçatekir belde belediyesinin yeni hizmet binasının açılış törenlerine katıldı. Ardından halka hitap eden Bahçeli, anayasa değişikliği için bir uzlaşıya varılmasının ve bu uzlaşı sonrasında oluşturulacak anayasanın halka götürülmesinin daha doğru bir düşünce olacağını söylediklerini, ancak Başbakan Erdoğan'ın anayasa değişikliği konusunda hiç kimseyle görüşmediğini ifade etti. MHP'nin bütün milletvekilerinin anayasa değişikliği paketinin her maddesine ''hayır'' oyu verdiğini söyleyen Bahçeli, ''Bu anayasaya neden (hayır) diyoruz. Çünkü, bu AKP'nin anayasasıdır bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 tuzağı üzerine kurulmuştur'' dedi. Diğer maddelerin hiç önemi olmadığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu anayasa da bu 3 tuzaktan AKP'yi kurtarmak istemektedir. Birincisi okyanus ötesine verdiği sözleri yerine getirerek Türkiye'de bölünmeyi hızlandıracak. PKK'yı siyasallaştıracak ve Türkiye'de özerk bölgeler daha sonra da bağımsız bölgeler kurdurma hevesinde olanları cesaretlendirecek. Bunu 17 Nisan 2010 tarihinde televizyondaki bir yandaş programda açıklıyor, dün de Eskişehir'de açıklıyor. İkincisi Türkiye'nin milli birliğini dirliğini üniter yapısını ve aynı zamanda milli devleti ortadan kaldırabilecek tüm gayretlere karşı hatalarından bir gün hesap sorulacak korkusuyla anayasa mahkemesini AKP'leştirecek tarzda anayasa mahkemesinin oluşumlarını kendi lehine çevirecek değişiklikleri yapmaya çalışıyor. Bir başka şey daha yapıyor; yandaşlarının hanedanlarının işbirlikçilerinin soyup soğana çevirdiği Türkiye'deki yoksulluğun yolsuzluğun hesabını bir gün birileri sorar diyerek hakimler ve savcılar yüksek kurulunu kendisine yandaş hale getirebilecek bir değişikliği öngörüyor. Ve bu anayasanın arkasında bütün yönleriyle durmasının, gece gündüz uykusunun kaçmasının sebebi bu 3 tuzağın herkes tarafından fark edilmesidir.'' -''İSTİSMARCILIK YAPIYOR''- Bahçeli, başbakan Erdoğan'ın konuşmalarında hayırcıları saydığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Şimdi kalkmış hayırcıları tasnif ediyor ve bazılarını iftira ederek söylemeye çalışıyor. (Şu şu partiler hayırda birleşiyor) diyor, peki sayın başbakan evette birleşenleri niye saymıyorsun? Evet diyenler AKP'li değil midir, evet diyen AB değil midir, evet diyen okyanus ötesi değil midir öyleyse evetçileri destekleyenler yurt içinden ziyade okyanus ötesinden beri dalga dalga gelerek Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor. Şimdi de kalkmış istismarcılığı İslami anlayışta yapanlar bugün manevi ve mili değerler üzerinden istismarcılık yapıyor. Aydın'a gidiyor, rahmetli Adnan Menderes'i sömürüyor, Eskişehir'e gidiyor rahmetli Hasan Polatkan'ı sömürüyor, meclise geliyor devrimci ve ülkücü 12 Eylülde idam edilmiş özellikle ülkücü şehitlerimiz üzerinden mektup okuyarak sahte gözyaşı döküyor. Kendisi ağlıyor başbakanın ağladığını görünce sulu gözlü bir başbakan yardımcısı orkestra şefi gibi o ağlıyor, arkasından diğerleri ağlıyor. Ama bu arada gözyaşı dökmüş olduğu ülkücü şehidimizin yaşayanlarına hala 'kafatasçı' diyor 'ırkçı' diyor, onları aşağılıyor ve karalıyor, işte Antalya konuşması. Şimdi bunun neresinde samimiyet var. Şimdi de kalkmış 'Ben beyaz gömleğimi giydim' diyor, üstünde Faruk Saraç'ın ceketi var altında ise hangi ülkenin gömleği belli değil. Onu kalkıyor kefen olarak gösteriyor. Ve korkmadığını söylüyor. Korkmuyor musun sayın başbakan topla meclisi kaldır dokunulmazlığı aç yüce divan yolunu bakalım yürürken ayakların çözülüp dizinin üzerine çökmezsen ben Devlet değilim. Gel istersen bu yolu dene kalkıp da sağda solda yiğitlik taslama yiğidin olduğu yer Çukurova'dır. Bu aldatmaca gözyaşlarına bu aldatmaca kefen uydurmalarına inanmamak lazım. Yüce divana gidecekmişte kimseden korkusu yokmuş. Mecliste iki tane davan var kaldır dokunulmazlığı gösterelim o davanın sonucunu, bak bakalım yüce divana nasıl gidiyorsun giderken hangi halde gideceksin. Gediktepe'de diz çökmeye benzemez buradaki çökme. Senin tamamen çöküşün olacaktır.'' -''SİLAHLI KUVVETLERE SAYGI DUYMALILAR''- Bahçeli, hemen her konuda ayrışma içerisinde olan iktidarın şimdi de silahlı kuvvetleri ayrıştırma ile meşgul olduğunu iddia etti ve şunları belirtti: ''Önce siyasi iktidarla silahlı kuvvetleri sözde karşı karşıya getiriyorlar sonra da silahlı kuvvetlerin içini karıştırarak birlik ve beraberlik içinde olan ve olması gereken bir silahlı kuvvetlerini iktidar yanlısı, bilmem ne yanlısı, darbeci, muhtemel darbe potansiyelini taşıyanlar veya demokrat olanlar gibi ayrıma tabi tutuyorlar. Şu an Türkiye'de terörün arttığı bir ortamda şehitlerimiz geliyor ve bu geliş devam ediyor. Şimdi böyle bir ortamda bölücü terörle ve Türkiye'yi tehdit eden iç ve dış unsurlarla güvenlik konseptinde mücadele verecek olan kurum Türk Silahlı Kuvvetleridir. Silahlı kuvvetlere saygı duymalılar ve onlara yürekleri varsa güveniyorlarsa şunu söylemeliler; 'Sayın komutanlar biz size güveniyoruz. İçinizde çok iyi komutanlar var, yürekliler, becerikliler bunlardan kimi komuta heyetine getirmek istiyorsanız getirin biz sizin yanınızdayız biz siyasi irade olarak yanınızdayız' demeleri gerekirken bazı yargı mensuplarını ele geçirerek yargı yolu ile silahlı kuvvetleri kısırlaştırmak, komuta heyetini zafiyete uğratmak dolayısıyla Gediktepe'de, Şırnakta, Şemdinli'de, Hakkari'de mücadele veren Mehmetçik kardeşlerimizi komuta heyetsiz bırakmak ülkeye en büyük ihanet olsa gerektir.'' Bahçeli, yapılması gerekenin yeni bir komuta heyeti kurularak 21. yüzyılın güçlü Türkiyesi'nin güvenlik altına alınması, terörü kökünden kazıyan, istikrarı ve kardeşliği, barışı sağlayan bir Türkiye'nin gerçekleştirilmesine destek verilmesi olduğunu kaydetti. Bahçeli, bu hafta sonuna kadar yeni komuta heyetinin tanzim edilmesi gerektiğini belirterek, ''Yoksa bunun sonu hiç hayırlı olmayacak. İşte bu anlayışla son söz olarak söylüyorum. Halk oylaması milli iradenin demokratik yoldan kullanımı için yeni bir kilometre taşıdır, gelecekteki seçimlerin işaretidir. Öyleyse bu referandumda başta AKP'liler olarak bu ülkeye seven herkes bu iktidara (dur) demeli onun için hayır oyu kullanmalı'' dedi. Bu arada, Bahçeli'nin Akçatekir belde belediyesinin yeni hizmet binasının açılışı sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın da katıldığı görüldü.