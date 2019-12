-Bahçeli "bedelli"yi değerlendirdi ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli ve kısa dönem askerlik ile ilgili, ''Siyasi iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görüşlerini alarak ihtiyaç belirleme sonrasında yükümlü askerlik süresini gözden geçirir, bir çözüm olarak TBMM'ye getirebilirlerse MHP olarak o çözüm üzerinde düşüncelerimizi açıklayabileceğimizi ifade ediyoruz'' dedi. Bahçeli, Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak İl Bilge Hatun Erinç Evi'nin temel atma törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın nakli iddiaları ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Her gün şehit haberlerinin geldiği bir ortamda cani başının böyle bir başka cezaevine nakledilme konusu veyahut özel af, veyahut önce ev sonra başka şey gibi yaklaşımlar halkımız tarafından hiçbir şart altında kabul görmez, görmemesi de lazım'' dedi. -''Siyasi istismar konusu haline gelmemesi lazım''- Bedelli askerliğe ilişkin bir soru üzerine de Bahçeli, ''Bedelli askerlik konusunun, siyasi istismar konusu haline gelmemesi lazım'' diye konuştu. Bu konuda, twitter'da görüşünü açıkladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''1975 yılında ilk dört aylık kısa dönem uygulamalarından yararlanan bir kişiyim. Zannediyorum bugün TBMM'de de ve bürokraside de bu manada dört aylık kısa dönem askerlikten yararlanan insanlar, ülke yönetiminde bulunuyor. O bakımdan, biz bir zaman kısa dönem yaparken, şimdi uzun dönem askerlikte ısrarcı olmamız, tutarsızlıktır. Fakat bunu da iyi değerlendirmek lazım. Onun için bizim MHP olarak tavsiyemiz şudur: Siyasi iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görüşlerini alarak ihtiyaç belirleme sonrasında yükümlü askerlik süresini gözden geçirir, bir çözüm olarak TBMM'ye getirebilirlerse MHP olarak o çözüm üzerinde düşüncelerimizi açıklayabileceğimizi ifade ediyoruz.'' Bahçeli, bunun için de bazı kıstasları olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birincisi, yükümlü askerlik süresi Anayasanın 72. maddesindeki 'vatana hizmet' kavramı çerçevesinde ele alınmalı, bunun bir hak ve ödev olduğu şuuruyla hareket edilmeli. Anayasadaki eşitlik ilkesiyle ters düşmemeli. Kamu vicdanını rahatsız etmemeli. Son günlerde tırmanan terör ve onun sonucu itibarıyla her gün yeni bir şehidimizin geldiği bir ortamda şehit ailelerini, yakınlarını, gazilerimizi ve hali hazırda orada görev yapan Mehmetçiklerimizi de üzecek bir yaklaşım içinde bulunulmamalı. Bu çerçeve içerisinde bedelli askerlik veya kısa süreli bir askerlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yol bulunabilir kanaatindeyiz.'' Bir gazetecinin, ''12 Eylül süreci hala devam ediyor mu?'' sorusuna Bahçeli, ''Şu an için zannetmiyorum, ama sorgulanması konusunda henüz daha bir başlangıç olmadığı kanaatindeyim'' yanıtını verdi. ''Türkiye ile İsrail arasında son zamanlarda gelişen süreçte yardım gemileri tartışması var. Yardım gemileri gittiği zaman savaş gemilerinin de eşlik edeceği söyleniyor. Bu konuyla ilgili Başbakanın iddiaları var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Sayın Başbakan, konu üzerinde çok kararlı durma gayretini gösteriyor. Fakat çok acil hareket ediyor, yarını değerlendirerek bir konuşma yapmıyor. Biraz daha sabırlı, biraz daha ihtiyatlı konuşursa zannediyorum sonuç alabilir'' dedi. ''TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasına kısa süre kaldığı'' hatırlatılarak, ''Partisinin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili ne tür bir hazırlık yürüttüğü'' sorusu üzerine Bahçeli, TBMM'nin açılışıyla 2012 yılı bütçe çalışmaları ve buna paralel olarak terörle mücadele ile yeni anayasa konusunun Türkiye'nin gündemine gelmesinin beklendiğini söyledi. MHP'de bu konuda oluşturulan çalışma gruplarıyla hazırlıkların yürütüldüğünü anlatan Bahçeli, ''Ayın 17 ve 18'inde Kızılcahamam'da milletvekillerimizle Merkez Yönetim Kurulundan arkadaşlarımızın ortak toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda bu konular çok yönlü ele alınacak'' dedi. -Somali'ye yapılan yardımlar- ''Başbakan Erdoğan bugün Mısır ve Libya'yı da içeren bir seyahate çıkıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bahçeli, ''Başbakanın takdiri, seyahati çok seviyor'' yanıtını verdi. ''Kürsüden satır aralarında yardım konusunda Somali'yi de mi eleştirdiniz?'' sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi: ''Somali ile bunu bazıları saptırıyor. Özellikle de Sayın Başbakan bizim söylemlerimizi okumadan, incelemeden, kendisine kim bu manada bilgi sunuyorsa o çerçevede şey yapıyor. Somali konusunu siyasi istismar konusu haline dönüştürmemelerini... Somali için bir basın kuruluşunun sahibinin önderliğinde başlatılmış olan bir kampanyayı aynı zamanda Kadir Gecesi olan 27 Ağustos günü şehit ailelerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için de bir kampanya başlatmalarını tavsiye ettik. Ama yandaş bir medyanın patronu, Somali'ye duyduğu ilgiyi, şu an için Kadir Gecesi'nde istediğimiz, şehit aileleri ve gazilerimize kampanya şekline dönüştürmemiştir. Biz bunları ifade ediyoruz. Sayın Başbakanın yandaşları koruyacağı yerde gerçekler üzerinde durmasında yarar var.''