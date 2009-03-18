Bahçeli: 3 emekli üzerinden TSK’ya saldıramazsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargının hızlandırılmasını ve daha adil olmasını istediklerini belirtirken, "Ülkede ne olup bitmişse ortaya çıkarın. Ama, Yargıda sonuçlanmamış durumları bahane ederek 3 emekli üzerinden TSK'yı aşağılayamazsın, saldıramazsın" dedi.



"Milletvekilliği olma yeterliliğine sahip olmayan bir şahsiyet, 116 gün sonra hangi yöntemlerle hangi alaca karanlıkta hangi ilişkilerle başbakan olmuştur. Bu gerçeği burada gel anlat, anlatmazsan namertsin diyoruz. İktidar olduğumuzda bu 116 günü inceden inceye incelemezsem ben de namert olayım"dedi.



Devlet Bahçeli, partisince Nevşehir'de Telekom Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 29 Martta yapılacak seçimlerin sosyal, siyasi ve ekonomik yönden gergin bir ortamda gerçekleştirileceğini belirtti.



Bu bakımdan bu seçimleri, bütün siyasi partilerin önemsemesi ve elden geldiği kadar zor şartlar altında da olsa, sandığa gidilerek yüksek bir katılım ile millet iradesi ortaya konulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Kimlik şartlarında sorunlar çıksa da kısa süre içinde oy kullanabilme yeterliliğine sahip olarak, sandığa gitmenin mutlaka bir yolunu bulmalıyız. Sandıkta ülke senin, karar senin diyerek, hür reyimizi ortaya koymalıyız" dedi.



AKP Hükümetinin ortaya koyduğu performans ile kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Bahçeli, bu kötü yönetimin, teslimiyetçi bir anlayışa, ekonomide (sat kurtulcu), milli meselelerde (ver kurtulcu) düşünceye dayandığını ileri sürdü.



‘Türkiye’yi gerginliğe itiyor’



Başbakan Erdoğan'ın 6 yıllık uygulamalarının Türkiye'yi nereye götürdüğünün çıplak bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini savunan MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi:



"Sayın Başbakan sadece saldırgan, iftiracı ve karalayıcı bir üslupla siyaseti kirletiyor, siyasi üslubu çirkinleştiriyor ve Türkiye'yi gerginliğe itiyor. Sayın Başbakan anlaşılan alışkanlık haline getirmiş. Bu bir Başbakana, tek başına iktidar olmuş bir siyasi partinin genel başkanına yakışmıyor. Başbakan, MHP kazanmasın, oy almasın, bu seçimlerde oyunu arttırmasın da ne olursa olsun psikolojisi ile hareket ediyor. Demek ki bir şeyi fark ediyor. MHP geldiği zaman hesap soracağına yüzde yüz emin. Korkunun ecele faydası yok Sayın Başbakan. Artık oy kaybetme kaygısına düştün."



Türkiye'nin kavgaya, çatışmaya, çeteleşmeye, kutuplaşmaya tahammülü olmadığını ifade eden Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye çok nazik bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin etrafı ateş çemberidir. Türkiye kuşatılıyor. Birçok senaryolar üzerinde derin çalışmalar yapılıyor. Sayın Başbakan böyle bir ortamda soğukkanlı olmalı, sabırlı olmalı, olayları iyi analiz etmeli, Türkiye üzerindeki oyunları, buradan gelecek zararları tek başına iktidar ve Başbakan olarak görevini tam yerine getirebilmelidir. Yoksa iş işten geçecektir. Sayın Başbakan bunları bilerek yapıyorsa, o zaman bu senaryoların taşeronu gibi hareket ediyor demektir ki bunu da bu millet affetmez."



‘Durup dururken TSK’ya saldırıyorsun’



Başbakan Erdoğan'ın 36 etnik guruptan bahsederek milleti böldüğünü iddia eden Bahçeli, Erdoğan'ın yargı, yürütme, yasama kurumları arasında çatışmayı körüklediğini söyledi.



AKP'nin her seçim döneminde durup dururken TSK'ya saldırdığını ileri süren MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Her seçim döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırıyorsun. Partinden birisi kalkıyor, şu soğuk ortamda (Türkiye bölünmesin, kardeşlik bozulmasın) diye Güneydoğu Anadolu'nun dağlarında gezen Mehmetçiğe ve onun komutanlarına dil uzatıyor. Eğer bir şey varsa yargıya intikal etmiştir. Yargıyı hızlandırın, daha adil yapın. Ülkede ne olup bitmişse ortaya çıkarın. Ama onları bahane ederek yargıda sonuçlanmamış durumları bahane ederek 3 emekli üzerinden TSK'yı aşağılayamazsın, saldıramazsın. Bu gidişatından hayır gözükmüyor Sayın Başbakan. Bu gidişatın seni de felakete, ülkeyi de felakete götürür, bin yıllık kardeşliği zedeler ve bu ülke de Allah muhafaza kardeşin kardeşe düştüğü bir iç çatışmaya doğru gider. Böyle bir ortamda belki bir kaçacak okyanus öten var da bu halk nereye gidecek?"



‘116 günü anlatamazsan namertsin’



Sık sık öksürdüğü için konuşmasını güçlükle sürdürdüğü gözlenen Devlet Bahçeli, sözlerinin son bölümünde Abdullah Gül Başbakanlığında kurulan 58. Hükümetten 116 gün sonra milletvekili bile olamayan Erdoğan'ın Başbakan olduğunu dile getirdi.



Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 116 günde ne olmuştur. Milletvekilliği olma yeterliliğine sahip olmayan bir şahsiyet, 116 gün sonra hangi yöntemlerle hangi alaca karanlıkta, hangi ilişkilerle Başbakan olmuştur ve bu gerçeği burada gel anlat diyoruz. Anlatmazsan namertsin diyoruz. İktidar olduğumuzda bu 116 günü inceden inceye incelemezsem ben de namert olayım. Senden bu milletin alacağı var, kimseyi karalama. Senden öncekileri inkar etme. Türkiye'yi, senin Başbakanlığında kurulan bir ülke olarak görme. Sağdan, soldan kışkırtmalarla dalkavukların sesine aldırma. Orta Doğu'nun eş başkanı oldun, Davos'ta Fatih oldun, İstanbul'da birinci Recep Tayyip Erdoğan olarak son padişah oldun, ama bunları uygun bulmuyorsan, neden sessiz kalıp kırmızı halı üzerinde TOKİ'nin düzenlediği toplantılarda kalkıp böbürlene böbürlene, vatandaşlara, siyasi partilere hakaret eden konuşmalarla değerlendirme yapıp gidiyorsun? Yalan söylüyorsun. Sayın Başbakan iftira ediyorsun, karalama yapıyorsun. Bunları bu millet unutmayacaktır. MHP'nin ise unutması mümkün değildir."



Partisinin Nevşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Demir için oy isteyen Bahçeli, miting sonrası partililere seçim otobüsü üzerinden karanfil attı.

