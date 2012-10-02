Bahçeli: 2023 vizyonu bizim 15 yıllık projemiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023 siyaset vizyonu MHP’nin 1997'den beri savunduğu büyük bir projedir" diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bu yasama yılının diğerlerine nazaran zorlu geçeceğini görmek gerekir. Temsilciğini büyük bir şevkle yaptığımız Türk milleti bizlerden çok şey ummaktadır. Doğruya sırtını dönen adalete savaş açanlar güç kazanmaktadır. Türkiye’nin bugünkü ortamında sistem sancılıdır. Devlet bunalımlı, insanımız mutsuzdur. Sınavlar şaibelidir. Başkent Ankara’nın ruhundan uzaklaşmalar ülkemizi bir kapana kıstırmıştır.

Önümüzdeki ilk imtihan TSK’nın sınır ötesi harekat düzenlemesi kararı bulunan tezkere kararıdır. PKK militanları dağda, siyasi uzantıları Meclis'tedir. Kara vicdanlılar her tarafta cirit atmaktadır.

Balyoz davası ile ilgili mahkemenin verdiği kararın düzeltilmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı’nın TBMM’deki açılış konuşmasında bu yönde tutum takınmasını burada olmayan vekillere sıcak yaklaşmasını yerinde buluyoruz.



'Başbakan yeni bir şey söylemedi'



Başbakan kongrede 2,5 saate yakın bir konuşma yapmıştır. Bu kadar uzun konuşmasında bir şey söylemeyen siyasetçiye az rastlanır. Başbakan kongre konuşmasında yeni hiçbir şey söylememiştir. Geçmişin mukayesesi konuşmanın bütününe hakim olmuştur. "Büyük millet, büyük güç" sloganının anlamsız olduğu açıkca görülmüştür. Hedefi makamlar arası geçişi kolaylaştırmaktır. Demek ki Başbakan her şeyin merkezine kendisini koymuştur.



'2023 iddiası 1997'den beri MHP'nin savunduğu projedir'



2023 siyaset vizyonu kuru vaatlerden ve dalkavuklardan ibaret kalmıştır. Unutulmasın ki, 2023 iddiası MHP’nin 1997'den beri savunduğu büyük bir projedir. Öyleki kendisinin olmayan bir projeye sımsıkı tutunmaktadır. Kongrenin konukları bile her şeyin önüne geçmiştir.

Güçlü bir ihtimal olarak AKP, CHP, BDP ve PKK bölünme karesinin dört üyesi olarak bir araya gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne kazma vurmaya başlayacaktır.

Sanki AKP kongresi Kandil’de peşmerge gözetiminde yapılmıştır. Herhalde İmralı canisi orda olsa omuzlara alınırdı.

Peşmergeye bu kadar çoşku gösterenler için Türkiye neresidir? Cahiliye dönemi artıkları ve Damat Ferit suretleri vatana saldırılar düzenleyen alçaklarla aynı hizada konumlanmışlardır."