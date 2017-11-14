Bahçeli, "2019'a kadar destek" çıkışıyla Erdoğan'a ne mesaj verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında açık bir dille AKP ile işbirliği mesajı vermesi kulislerde çok farklı yorumlara neden oldu.

MHP’nin son yapılan anketlerde barajın altında çıkan sonuçlara dikkat çekenler, “Bahçeli, aslında ön aldı; bu açıklamasıyla olası bir AKP- İYİ Parti ittifakının önünü kesti ”diyor. 2019 hesaplarının yapıldığı kulislerde, Bahçeli’nin AKP ile iş birliği açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Başkanlık seçimi işareti olarak değerlendiriliyor. Bahçeli’nin bugünkü atmosferde ilk turda çıkması zor görünen Erdoğan’a “ İlk turda seçilemediği takdirde ikinci turda milliyetçi oylarla seçilir” dediği ifade ediliyor.

İki parti birbirine satır aralarında gözdağı mı veriyor?

Kulislerde, iki parti arasındaki ‘sıcak’ ilişkileri ‘aslında restleşme’ diye yorumlayanlar dikkat çekiyor. Barajın indirilmesine olumlu bakmayarak AKP’nin son yapılan anketlerde barajın altında gözüken MHP’ye, MHP’nin de 27 Kasım’da mahkemeye çıkacak Reza Zarrab ve ekonomi de verilen sinyaller gibi elinde önemli kozlar tuttuğuna dikkat çekiliyor.

Reza Zarrab 27 Kasım’da jüri önüne çıkacak

İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın jürili duruşmasının 27 Kasım Pazartesi günü yapılacağı belirtilmişti. Zarrab’ın itirafçı olabileceği de gündemdeki tartışma konuları arasında.

Bahçeli, “bloklaşma” derken neyi kastetti?

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, guru konuşmasında 16 Nisan Anayasa referandumunda ‘Hayır’ buluşmasına karşı sözleri de kulislerde yorumlandı. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden 50 artı 1 hesabının yapılırken ‘hayır’ bileşenlerin toplam oyu yüzde 55 olarak belirtiliyor. Yapılan hesaplarda, milliyetçilerin yüzde 13-17 arasındaki oylar Hayırcıların hanesinde görünüyor.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, partisinin gurup toplantısında, 'Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. Bu bloklaşmaya cevaben, 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı ve kararlı duruşumuz korunacak, siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir” demişti.