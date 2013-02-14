Bahçeli: 2015 yılında AKP'den eser kalmayacaktır

Kızılcahamam'da yapılan il başkanları toplantısının kapanışında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik ''samimi olun'' açıklamasını eleştirerek, şöyle konuştu:

''Bize samimiyet dilini öğrenmemizi tavsiye eden ve aldığı ahlak dersinin farklı olduğunu ifade Başbakanın bilmesi lazımdır ki PKK'ya samimiyet göstermek, İmralı canisine yönelik samimi pozlar takınmak, Türkiye'nin milli gerçeklerini, Türk milletinin bin yıllık kardeşliğini samimiyet sözleriyle yok etmek, peşmergeye ve BOP'a hayranlık içinde samimiyetle bağlanmak bir marifet olarak görülüyorsa, bizim kitabımızda böylesi bir samimiyetin bırakınız bulunmasını, esamesi bile okunmayacaktır. Samimiyet dilinden kasıt bölücü ve yıkıcı niyetlere sahip olmak ise biz bu dili ya sustururuz, ya koparırız ya da elimizin tersiyle iteriz."

Bahçeli Baibakan Erdoğan'ın ''sakat düşünceleri ve etnik bölücülüğe cesaret kazandıran tutumu'' olduğunu ileri süren Bahçeli, ''Gelişerek değiştiği edebiyatıyla geçmişini inkar ederek, değişmeyen niyet ve düşüncelerini saklamaya çalışan Başbakanın siyaset geçmişi ve geleneği, bugününün aynasıdır'' dedi.

Bahçeli Erdoğan'ın, 1991 yılında Refah Partisi İl Başkanı iken Kürt sorunu hakkında parti yönetimine sunduğu rapora da değindi. Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan, 18 Aralık 1991 tarihinde hazırladığı raporda, tıpkı bugün Türk milliyetçiliğini karalamaya çalıştığı gibi Milliyetçi Hareket'in siyasi felsefesini Türk ırkçılığı olarak itham etmiştir. Türkiye'nin resmi ideolojisinin de ırkçı olduğunu iddia eden Başbakan, devletin meşru güçlerinin PKK terörüyle mücadelesini, 'Devletin geleneksel zora ve silaha başvurma' yöntemi olarak tanımlamış ve bu yöntemin iflas ettiğini söylemiştir.'' dedi.

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun dağılmaması için üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını belirterek, Erdoğan'ın ''mevcut rejimi yıkarak başkanlık sistemini, bölücülerle birlikte getirme amacının çok tehlikeli sonuçlara yol açacağı'' ifade etti.

Mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin gerileyeceğini ve önemli oy kaybına düşeceğini söyleyen Bahçeli, şunları da kaydetti:

''Cumhurbaşkanlığı veya kendisinin arzuladığı şekliyle demokratik padişahlık olan başkanlık sistemini ve devlet başkanı olma hayalini suya düşürecektir ve 2015 yılında AKP denen bir siyasi partiden eser kalmayacaktır."