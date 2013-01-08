Bahçeli: Erdoğan çizmeyi aşmış, eşiği geçmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı görüşmeleri nedeniyle hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ı ağır bir dille eleştirirek, ''Artık Türkiye terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet fukaralığıyla bire bir muhataptır'' dedi. Bahçeli Erdoğan için, "Çizmeyi aşmış, eşiği geçmiş ve bölücü terörün kanlı limanına hükümetini demirlemiştir'' diye konuştu. İmralı görüşmeleri ile Silivri'yi karşılaştıran Bahçeli, "Madem İmralı'ya ziyaret sıklaşmıştır, değil mi ki terörist başına gitmek kutsanmıştır; bu durum karşısında İmralı'daki terörist sizin olsun. Bilininiz ki ben de Silivri'ye gidip, terörist olmakla ve terör örgütü kurmakla suçlanan, bize göre de terörle mücadelede tarihi vazife üstlenen ve bu konuda eşsiz hizmetleri bulunan 26'nci genelkurmay başkanımızı ziyaret edeceğim ve onunla Allah'ın izniyle kısa süre içinde kucaklaşacağım" dedi.



Partisinin grup toplantısına Kozlu'da yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Bahçesinin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Her yıl aynı ezberlerin, aynı nakaratların bir daha tekrar etmemesi umut edilmiş ama aynı acılar tekrar yaşanmıştır. 2012'de böyle bir yıl oldu.

AK Parti'nin siciline terörle iş birliği karnesine yenilerinin ekleneceği şimdiden belli olmuştur. Türkiye'nin yıkılması macıyla yıkım yolunun birinci aşamasında PKK dayatmalarının hayata geçirilmesinin psikolojik altyapısı hazırlanacak ve bu konuda idari çözümler hayata geçirilecektir.

İmralı canisinin hapishane koşullarının iyileştirilmesi ilk olarak öne gelecek konu olacaktır. TBMM bu ihanete ortak edilmeye çalışılacaktır. Son olarak anayasa değişikliği gündeme alınacaktır.

Türkiye'nin milli birliği ve milli varlığı 1000 yıllık kardeşlik hukukudur. Damat Ferit lobileri Şerif Hüseyin taraftarları Şeyh Sayit işgal artıkları AK Partinin ampüllerinde toplanmıştır ve kış uykusundan uyanmıştır.

İş birlikçiler sıra sıra dizilmiş AK Parti de buluşmuştur. Bir tek gücünü milletten alan MHP kalmıştır. Üç hilalde sancaklanmıştır MHP.

Bildiğiniz üzere Başbakan müebbet hükümlüsü terörist başıyla görüştüğünü televizyonda ikrar etmiştir. Ancak bu beyana rağmen İmralı'ya düşkünlüğü yakınlığı kurduğu sohbet yeni değildir. Yeni olan Başbakan'ın pervasızlığı hükümetinin şuursuzluğu ve bunu millete kabul ettirmek istemesidir.Başbakan Türk milleti yeni yılın ilk günlerin de imralı canisinin AK Parti hükümeti PKK'nın paçasından tutmuş Başbakan terör başıyla görüştünü söylemiştir. Yeni olan Başbakanın pervasızlığı ancak terörle masaya oturma ve bunu saklamama gereği duyarak Başbakan Erdoğan çizgiyi aşmıştır. Kandil'deki çetesi ve Başbakanlık masaya oturarak Türkiye'nin geleceği için kumar masasına oturmuşlardır.

Parti olarak İmralı canisi ile görüşmeleri gündeme getirdiğimizde Başbakan bize hakaret etmiştir