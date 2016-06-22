Bahçeli 10 Temmuz öncesi 3 yardımcısını da kaybetti; gözler muhalif cepheye katılacak milletvekillerinde

MHP’de 10 Temmuz’da yapılması beklenen Olağanüstü Kongre öncesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’ndan sonra ikinci gurup başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ı da kaybetti. Vural’ın Meral Akşener’le hareket etmesi bekleniyor. Son tabloya göre, MHP’de, 6 milletvekili muhalif kanatta yer alıyor. MHP’nin İdare Amirliğinden istifa eden Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ olağanüstü kongre öncesinde saflarını netleştirdiler.

Adaylar delege peşinde

Kurultay 10 Temmuz’da yapılması planlanan Seçimli Olağan Kurultay’a kadar olan süreç adeta delege avına dönüşecek. MHP’nin 1189 delegesi var. 19 Haziran günü 14 maddede değişiklik yapılana tüzük kurultayına 656 delege katılmıştı. Kulislerde, Akşener’in 10 Temmuz öncesinde Genel Başkan koltuğuna oturmak için delegeleri ikna etmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. 150-200 kongre delegesinin 10 Temmuz’un kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

19 Haziran’da yapılan tüzük kurultayında, MYK'nın yetkisinde olan üyelik iptaline ilişkin madde de tüzükten çıkarıldı. Değişikliğe göre herhangi bir kurultaydan önceki üç ay içinde tedbirli olarak disipline sevk işlemi yapılamayacak. Alınmış tedbirli sevk karaları hükümsüz sayılacak.

Değişiklikler arasında olağanüstü kurultaylarda seçim kararı alınabilmesi de var. Karar alınması halinde partiyi kurultaya götürecek altı kişilik bir heyet oluşturulacak. Heyet genel başkan ve MYK'ya ait tüm yetkiye sahip olacak.