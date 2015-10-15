Bahçeli: 1 Kasım sonrası Meclis’te 5 parti de olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Kasım seçimine ilişkin olarak, “Belki Meclis’te değişik partiler de olabilir. Seçim durumu belli olmaz. Şu an 4 parti var Meclis’te, niye 5 olmasın. Barajı aşan gelir belki de aşanlar kaybedebilir” dedi.

Bahçeli, 7 Haziran sonrası ilk kez Star TV’den Nazlı Çelik’in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bahçeli, olası bir koalisyon için öne sürdükleri 4 şartın hala geçerli olduğunu söyledi. MHP lideri, “Bu 4 şartı kim kabul ediyorsa onunla olur, HDP hariç" ifadesini kullandı.

"Dikkatli davranılmalı"

Ankara’daki kanlı saldırıyı da değerlendiren Devlet Bahçeli, 97 kişinin ölümüne neden olan katliamla ilgili hem organizasyon komitesinin hem de Emniyet güçlerinin çok daha hassas ve dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu mitingi ve toplantıyı düzenleyen tertip heyeti DİSK ve Tabipler Odası, çok ciddi tedbirler alması gerekirdi. Türkiye’de terörün bu kadar tırmandığı ve büyük şehirlerde yaygınlaşma gösterdiği bir ortamda, Emniyet güçlerinin çok daha hassas, çok daha dikkatli ve kararlı olması lazım. Eğer bir risk taşıyorsa, toplantıyı düzenleyenlerle görüşerek ya bunu iptal ettirmeleri lazım yahut da demokratik haklarını kullanma ısrarı varsa beraberce tedbiri geliştirmek lazım.” MHP lideri şöyle devam etti: “Bir gün sonra da daha kimlerin vefat ettiği, kimlerin yaralı, kimlerin yoğun bakımda olduğu belli olmadan Sıhhiye’de yine başlıyorsunuz protesto mitingine. Bunların hepsinin bir sorumluluğu olması lazım. 97 kişi az mı?”

"İnandırıcılığını yitirdi"

Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun terörle mücadeledeki inandırıcılığını yitirdiğini, bu nedenle randevu talebini kabul etmediklerini söyleyerek şöyle dedi:

“Başbakan samimiyetini, güvenilirliğini, inandırıcılığını kaybetti. Terörle kesin mücadeleyi hangi aşamada sürdürürseniz sürdürün, biz sizin yanınızdayız zaten, başka bir şey yok ki... Terörle mücadelede, ‘Hayır, yapma’ diyebilir mi MHP? Onun için sizin gelip bizi davet etmenize gerek yok. Bizim milli şuurumuz zaten o tepkiyi ortaya koyar.”

CHP’nin randevu talebi

CHP’nin randevu talebini de değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

“Zamanlaması uygun değildir. ‘Daha ileri ki günlerde inşallah olur’ diye cevap verdik. Çünkü neyi görüşeceksiniz, 3 muhalefet partisi? Zaten birisiyle hiçbir zaman bir araya gelmeyiz de hadi diyelim ki, ayrı ayrı görüştük. Ne yapacağız. Biz önemli kararlar aldık, nasıl uygulayacağız. Böyle şey olur mu?”