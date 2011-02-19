-BAHÇELİ: 1 AĞUSTOS 2009 TARİHİ ÖNEMLİ MERSİN (A.A) - 18.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''1 Ağustos 2009 tarihi çok önemlidir. Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı Allah'ın izniyle Yüce Divan'a gönderilecek'' dedi. Bahçeli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Mersin'de, partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bahçeli, kendilerinin seçimin 12 Haziran 2011'de yapılmasını önerdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Adalet ve Kalkınma Partisi eğer bu tarihi uygun bulmuyorsa, 5 Haziran olabilir. Buna da uygun değil diyorsa 29 Mayıs'a da olur deriz. Ancak seçimlerin geçmiş dönemde olduğu gibi 22 Temmuz'da olması mümkün değil. Çünkü bu tarih, hafta içine denk gelir. Seçimlerin pazar günleri yapılması daha doğru olur. Bu kapsamda bize göre seçim tarihi 12 Hazirandır. Temmuz ayında okulların tatil olması, tarım sezonunun başlamış olması, seçime katılımı aşağı çekebilir. Hal böyle olunca seçimlerin verimli, etkin, sağlıklı ve yüksek katılımlı halde yapılabilmesi için tarihe dikkat edilmesinde büyük bir yarar vardır.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarıları ''kendi hanesine'' yazdığını, başarısızlıklarında ise ''milletin sırtından kendisini masum hale getirdiğini'' öne süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''(Ne yapalım bizi millet getirdi, sizi de millet getirirse getirsin) diyor. Hal böyle olunca millet getirmişse, millet götürmesini de bilmeli. Demek ki bu seçimlerde iktidar değişikliği Türkiye için zaruri olmuştur. İktidar değişikliğini yapabilmek için millet iradesiyle gelenler millet iradesiyle gönderilmelidir. Hiç bir zaman da (bizim başımıza şu gelmişti) diyerek televizyonlarda tekrar ağlama gerekçesi bulamamalıdır.'' Yapılacak seçimleri, ''bir yol ayrımı'', ''kavşak'' ve ''kader anı'' olarak nitelendiren Bahçeli, ''Daha güçlü bir iktidarı ortaya koymanın zamanı geldi. O yüzden bu seçimlere tüm siyasi partiler çok iyi hazırlanmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devletin tüm imkanlarını kullanıp medyanın bir bölümünü baskı altına alarak, bir bölümünü yandaşı haline getirerek, kararmış bir AK Parti'yi aklama gayretlerine fırsat verdirmemek lazım'' dedi. Partisinin ''ülke genelinde oynanan oyunlardan haberdar olduğunu'' dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu: ''Türkiye'yi 8 yılı aşkın süredir yönetiyorlar. Bu süre içerisinde Türkiye büyük bir tahribat almıştır. Bin yıllık kardeşlik sorgulanır hale gelmiştir. Milli devlet ve üniter yapımız açık şekilde tehdit altındadır. Türkiye'de, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Kandil'de Güneydoğu'nun dağlarında PKK bölücü terör örgütünün siyasallaşması için bir devlet politikası belirlenerek gaflete düşülmüştür. Allah nasip eder, bu millet teveccüh gösterir, biz de iktidar olduğumuzda 1 Ağustos 2009'un arkasını önünü inceleyerek, bölünmeyi devlet politikası haline getirenlerden hesap sormazsak, bu millete görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Onun için 1 Ağustos 2009 tarihi çok önemlidir. Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı Allah'ın izni ile yüce divana gönderilecek.'' -''TOKİ PROPAGANDA ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ''- TOKİ'nin ''Başbakan'ın propaganda aracı haline dönüştürüldüğünü'' öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ayrıca TOKİ'nin hesaplarını da gözden geçirmeliyiz. TOKİ hangi olanaklara sahiptir? Burada hangi konutlar nasıl yapılmış, kimlere peşkeş çekilmiştir? Yine Allah nasip ederse bunların hepsinin cevabı aranacak. Biraz mizah olarak ifade ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Bugün Türkiye'de ne kadar deterjan varsa, bunların alayını alacağız, birbirine karıştıracağız ve AKP'yi içine koyup, 8 yıldaki kirliliği temizleyeceğiz. Bu söylediklerim iktidar olduğumuz halde hayata geçirileceğine göre, iktidarımız için mücadeleye devam etmeliyiz.''