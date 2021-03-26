Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim

Trabzon'da 6 ay önce bahçesine domuz girdiğini zannedip evinin balkonundan tabancayla ateş açarak eşi Havva Aktaş'ı öldüren emekli öğretmen Ahmet Aktaş, olayın kaza olduğunu dile getirdi. Aktaş, bahçede mısır püskülleri sallandığını, ıslık çaldığını ve tepki gelmeyince birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi, Karabetaş bölgesinde geçen yıl meydana gelen bu olayda, İskenderli beldesinin eski belediye başkanı, emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip tabancası ile balkondan ateş ettiğini söyledi.

Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı yerde yatarken buldu.

Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aktaş'a Cumhuriyet Savcılığı'nca, 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Aktaş'a 'konutu terk etmeme’ tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Aktaş, sorgusunda "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır" ifadelerini kullandı. (DHA)