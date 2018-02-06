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Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Kıvanç Galip ÖVER/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, geçen hafta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen 'Zero' isimli köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi

06 Şubat 2018 20:34

Kıvanç Galip ÖVER/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, geçen hafta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen \'Zero\' isimli köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi. Zero, evinde, özel beslenme programı ve ilaçla güçlendirilmeye çalışılıyor.
Seydikemer\'de moda fotoğrafçılığı yapan Civan Hüseyin\'in (39) Golden Retriever cinsi, 10 yaşındaki \'Zero\' isimli köpeği, geçen 30 Ocak\'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Yolu üzerindeki evinin bahçesinde zehirlendi. Hüseyin, ağzından köpükler gelen, yerde acı içinde kıvranan köpeğinin zehirlendiğini fark edip, Fethiye\'deki bir veteriner kliniğine götürdü. Köpeğinin burada tedaviye alındığını belirten Hüseyin, \"Zero, çok acı çekiyordu. İlk gün, iyileşemeyeceğini düşünüp, daha fazla acı çekmemesi için uyutmak istedik. Ancak, sonra vazgeçip, sabaha kadar durumu bir gördük. Ertesi gün Zero\'nun bilinci yerine gelince tedaviye devam ettik\" dedi.
Veteriner kliniğindeki tedavisi tamamlanan Zero, sahibi tarafından eve götürüldü. Zero\'nun özel beslenme programı ve ilaç desteği ile yeniden eski gücüne ulaşması için çalışılıyor. Can dostu Zero\'nun hayata tutunmasının sevincini yaşayan Civan Hüseyin, \"Köpeğimi, bahçede acı içinde kıvranırken görünce çok korktum. Neyse ki tehlikeyi atlattı. Kim ya da kimler neden zehirledi hiçbir fikrim yok\" dedi.

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