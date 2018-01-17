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Bahçede temizlik yaparken elektrik akımına kapılıp, öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Fahrettin Demiröz (65), oturduğu apartmanın bahçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak öldü

17 Ocak 2018 21:47

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Fahrettin Demiröz (65), oturduğu apartmanın bahçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak öldü.
Olay, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi\'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın bahçesinde temizlik yapan Fahrettin Demiröz, duvara monte edilmiş klima ünitesine kadar uzanan demir telleri kaldırmak istedi. Bu sırada elektrik kaçağı nedeniyle Demiröz, akıma kapılıp, yere yığıldı. Komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Fahrettin Demiröz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Fahrettin Demiröz’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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