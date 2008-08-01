Bahçede son bahar hazırlığı

Sonbaharda bitkilerinizi sıcak yaz günlerinin rehavetinden kurtarmak gerekiyor. Temizlenmesi gereken yapraklar, budanması gereken dallar var. Pratik yöntemlerle, onları sonbahara en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte yöntemler;



■ Ağaçlardaki kuru dalları, kış aylarında, zararlı böceklerden ya da hastalıklardan korumak için canlı dokunun hemen üzerinden kesin.



■ Gövdedeki kuru dallarıysa diplerinden kesin. Kesinti yüzeyi çok genişse aşı macunuyla kapayın.



■ Begonya, sardunya gibi kışı geçiremeyecek çiçeklerinizi, ekme malasıyla, kök çevrelerinden, konik şekilde kesin ve saksıya alın. Can suyunu verin, kış sıcaklığının 15 dereceden aşağı düşmediği, aydınlık ortamlara taşıyın.



■ Glayör benzeri çiçeklerinizin soğanlarını, yaprakları kuruduktan sonra sökün. Hafif nemlendirilmiş kum, talaş ya da perlitle doldurulmuş sandıklara dikerek kışa hazırlayın. Kışın sessizliğinde bahçenizi neşelendirecek çuha çiçekleri, nergis ve irisleri de unutmayın.



■ Çamlar için özel satılan çam ve iğne yapraklılar gübresini, ağaç dallarının izdüşümü çevresine serpin ve sulayın.



■ Çamlarınızın alt dallarını, kesinti ucu bırakmadan yani dibinden bir ya da iki sıra budayabilirsiniz. Budamayı her üç yılda bir yapmaya özen gösterin. Yara yerlerini aşı macunuyla kapatırsanız, hassas çamlarınızın kuruma riskini hemen hemen ortadan kaldırırsınız.



■ Güllerinizin gelecek baharda kuvvetli dal ve çiçek vermeleri için, eylül ayı gübreleme için son fırsat. Bu aydan sonraki gübrelemeleriniz, gülleri kış soğuğuna ve dona karşı hassaslaştırır ve kurumalara neden olabilir.



■ Bu ay içinde çim alanlarınızda granül çim gübresini, metrekareye 50 gram hesabıyla atın. Yeniden çim ekimi ya da yama yapmak için eylülün son şansınız olduğunu unutmayın.



■ Çimleriniz yabani otlar tarafından istila edildiyse, yaşlandıysa ve yıprandıysa sökün ve genel etkili bir herbisit yani ot öldürücü uygulayın. Üç hafta sonra, genel toprak sterilizasyonu

için, 50 litre suya bir litre formaldehiti karıştırın. Metrekareye altı-sekiz litre gelecek şekilde sulayın.



■ Formaldehit uygulama olanağınız yoksa insektisit (böcek öldürücü), fungisit (mantar öldürücü), nematosit (nematodları öldürücü) gibi ilaçların birbiriyle karışabilir olanlarını, satıcınıza danışarak seçin.



■ Bu ilaçları dozlarında hazırlayın. Karışımı bir kez, metrekareye dört-beş litre gelecek şekilde sulayın. Sterilizasyonun güvenilir olması için, iki hafta sonra bir kere daha uygulayın

ve çim alanınızı gelecek ilkbahara kadar dinlenmeye bırakın.



■ Sonbaharda dökülecek yaprakları ve diğer sağlıklı bahçe artıklarınızı biriktirin. Böylece gelecek ilkbaharda size gerekli olacak torfu elde edebilirsiniz.



(Kaynak: Evbahçe)

