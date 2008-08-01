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Yaşam

Bahçede sevimli dostlarınızı unutmayın!

Bahçenizi düzenlerken meraklı kedi ve köpeklerinizi unutmayın. Yetiştirdiğiniz pek çok bitkinin onlar için zehirli olduğunu bilin.

01 Ağustos 2008 03:00

 

Saksıda ya da bahçenizde yetiştirdiğiniz pek çok bitki, kedi ve köpekler için zehirlidir. Bu nedenle çok dikkatli hareket etmek durumundasınız. Ya zararlı bitkileri yetiştirmeyecek ya da bu tip çiçekleri onların ulaşamayacakları yerlere koyacaksınız. Aksi takdirde, ölümle sonuçlanabilecek ciddi zehirlenmeler olabilir.

 

Bitkilerin zehirleri meyvelerinde, yapraklarında, saplarında, köklerinde, soğanlarında bazen de tamamındadır. Genelde kurumuş bitkilerde, zehir oranı artar. Çuha çiçeği, siklamen, Atatürk çiçeği, açelya, sarmaşık, klivya, zakkum, filodendrona, kız kalbi, nergis, ateş çiçeği, düğün çiçeği, yüksük otu, zambak, boru çiçeği, croton, yeşil döneminde domates, it üzümü, fulya, kahkaha çiçeği, incir yaprağı, patatesin yeşil, olgunlaşmamış dönemi, pek çok sarmaşık türü, şeftali yaprağı, yaban asması, aşk merdiveni, zehirli bitkilerden bazılarıdır.

 

Karamsarlığa kapılmayın

 

“Neredeyse tüm bitkiler zehirli, ben evcil hayvanlarımla uyum içinde yaşayabilecek bitkiler yetiştirmek istiyorum” diyorsanız, İsveç sarmaşığı, kedi nanesi (catnip) ve kedi çimini kullanabilirsiniz.

 

Yetiştirdiğiniz bitkiler dışında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kullandığınız gübredir. Özellikle köpeklerde, yabancı maddelerin tadına bakma hevesi görülür. Kediler de patilerine bulaşan toprakları temizlerken, yine topraktan gelecek maddelere maruz kalabilirler. Satın aldığınız gübre kimyasal ise, kimyasallarla ilgili zehirlenmeler yaşanabilir. Organikse özellikle köpeğinize kokusu ve tadı çok cazip gelebilir. Bu durum parazit bulaşmasıyla sonlanabilir.

 

İlaçlara dikkat edin

 

Bahçe sahiplerinin bir diğer önemli sorunu da parazitler ve mantarlardır. Tabii bunlardan korunmak için belli dönemlerde ilaçlama yapılması gerekir. Ancak bu ilaçların zehirli olduklarını unutmayın.

 

Uygulanan ilacın cinsine göre değişen yarılanma ömürleri vardır. İlaçlama yaptığınızda hayvanları bahçeye çıkarmayın ya da ilaçtan etkilenmeyecekleri bir yerde bulunmalarını sağlayın.

 

Bahçenize ya da evinize dadanan fare ve benzeri zararlılardan kurtulmak için kullanacağınız ilaçların da zehirli ve öldürücü olduklarını unutmayın. Çok zorda kalmadıkça bu tür ilaçları da kullanmayın. Mecbur kaldığınız takdirde hayvanların erişemeyecekleri yerlere koyun. Ya da hayvanların o bölgeye girmesine engel olun.

 

Zehirlenme belirtileri

 

Bitkilerdeki zehirler; vücuda ağızdan, deriden ya da solunum yoluyla girebilir. Bazı zehirler hemen, bazılarıysa birkaç günde etkisini gösterir. Bu nedenle, teşhiste zorlanabilirsiniz. Evcil hayvanınızın herhangi bir bitkiyi yediğinden kuşkulanıyorsanız öncelikle ne yediğini bulup vakit geçirmeden veterinerinizle temasa geçin. Zehirlenmeyle ilgili olarak görülen bazı belirtileri şöyle sıralayabiliriz:

 

■ Ağızda köpüklenme, aşırı salyalanma

■ Bulantı, kusma, ishal

■ Belli bir bölgeyi ya da geneli aşırı yalama ya da kaşıma

■ Aşırı heyecanlılık hali, çarpıntı

■ Vücut ısısında düşme ya da artma

■ Zihinsel bozukluklar, kaslarda kasılma, felç.

 

Yapmanız gerekenler

■ Yediğinden kuşkulandığınız bitkinin ya da etkilendiği ilacın adını

■ Yaklaşık miktarını

■ Ne zaman yediğini

■ Hayvanın gösterdiği belirtileri bilmeli

■ Kusma varsa hemen veteriner hekime başvurmalısınız.

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