Bahçe mobilyalarınıza bakım zamanı

Bahçe mobilyalarınızı bakım yapmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken fırçayı elinize almak...



Evim dergisinin haberine göre, tik, rattan-hasır ve ahşap malzemeden üretilen bahçe mobilyalarının bakımı önemlidir. Tik mobilyalar sıkı ve sert tahtadan yapılmıştır.



Ancak bakımı oldukça kolaydır. Senede 1-2 defa tik yağı ile yağlamaktır. Özel bir bakıma ihtiyaçları yoktur.



Masayı zımparalayın: Tik masayı yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra zımparayla pürüzlü yerlerini zımparalayın.



Tik yaşı sürün: Tik yağını iyice çalkalayın, fırçayla yağı masanın tümüne uygulayın.



Pamuklu bezle silin: 15 dakika bekledikten sonra pamuklu bez yardımıyla tik yağının kenar ve yüzeylerde kalan fazlalıklarını alın. 24 saat sonra masanızı kullanabilirsiniz.



Püf noktası: Boyayı ahşaptaki gözeneklerin (damarların) gidiş yönüne doğru sürün. Böylece gözenekler boyayı daha iyi emer ve homojen bir renk elde edersiniz.





