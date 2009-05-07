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Yaşam

Bahçe mobilyalarınıza bakım zamanı

Bahçe mobilyalarınızı bakım yapmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken fırçayı elinize almak...

07 Mayıs 2009 03:00

Bahçe mobilyalarınızı bakım yapmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken fırçayı elinize almak...

Evim dergisinin haberine göre, tik, rattan-hasır ve ahşap malzemeden üretilen bahçe mobilyalarının bakımı önemlidir. Tik mobilyalar sıkı ve sert tahtadan yapılmıştır.

Ancak bakımı oldukça kolaydır. Senede 1-2 defa tik yağı ile yağlamaktır. Özel bir bakıma ihtiyaçları yoktur.

Masayı zımparalayın: Tik masayı yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra zımparayla pürüzlü yerlerini zımparalayın.

Tik yaşı sürün: Tik yağını iyice çalkalayın, fırçayla yağı masanın tümüne uygulayın. 

Pamuklu bezle silin: 15 dakika bekledikten sonra pamuklu bez yardımıyla tik yağının kenar ve yüzeylerde kalan fazlalıklarını alın. 24 saat sonra masanızı kullanabilirsiniz.

Püf noktası: Boyayı ahşaptaki gözeneklerin (damarların) gidiş yönüne doğru sürün. Böylece gözenekler boyayı daha iyi emer ve homojen bir renk elde edersiniz.


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