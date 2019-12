Bahçe İşleri / Şubat

Bahçeniz için artık yavaş yavaş harekete geçmenin zamanı geldi. Şubat ayında yapılacak işleri ihmal etmeyin ki, baharda dostu düşmanı çatlatın. Bizden söylemesi.



Geçen yıl mevsim sonu sakladığınız çiçek ve sebze tohumlarını, özellikle biber, domates ve patlıcanları, minik saksılara, ya da çimlendirme sandıklarına ekmenin tam zamanı. Soğanlı ve yumrulu bitkileriniz için de, çapı 15 santimetreden küçük olmayan saksılar ya da çimlendirme sandıklarını kullanmalısınız.



■ Saksıların ve sandıkların içine, birkaç kere yıkanmış iki milimetre dişli kum, perlit, ya da çiçekçilerden alacağınız torf doldurmalı ve saksılardaki su çıkış deliğini asla kapamamalısınız.



■ Tohumlarınızı çimlendireceğiniz ortam ısısının, asla 18 dereceden düşük olmaması gerekiyor. İdeal ortam sıcaklığıysa 20 derecedir.



■ Tohumlarınızı, yumru ve soğanlarınızı dikmeden, tarım kimyasalları satan dükkanlardan temin edeceğiniz, tohum ve yumru ilaç eriğine batırıp, 3-4 dakika bekletin. Bitkilerinizi kök bölgesinden geçen zararlılardan koruyacaksınız.



■ Domates, biber gibi çok küçük sebze, çiçek tohumlarını, bir tülbent içine koyup, ağzını bağladığınız küçük torbaları n içinde ilaç eriyiğine batırabilirsiniz.



■ Tohum ve yumrulara ilaçlama yaptıktan sonra, yumruları 2-3 saat, tohumları birkaç gün kurutun ve ekin. Böylece perlit, dişli kum ve torfunuzun, kimyasala daha az bulaşmasını ve asıl önemlisi, tohum üzerindeki koruyucu kimyasalın, ekim sonrası tohum ve yumrulara verilecek can suyuyla yıkanmasını önleyin.



■ Küçük tohumlar için unutmamanız gereken en önemli nokta, saksılarınıza ekerken, tohumları, bir pens yardımıyla saksının üç ya da dört köşesine yakın, bir santimetreyi geçmeyen derinliğe dikmek. Böylece çimlenemeyen tohumlara karşı, çıkış garantili fideler elde edersiniz.



■ Tohumları sandıklara ekerken: Sandık dışında perlitle, eşit dağılımlı bir karışım hazırlayın. Bu karışımı, sandık içindeki çimlendirme ortamına, bir santimetre derinliğe yayın, üzerini, çimlendirme ortamı materyaliyle yarım santimetre inceliğinde bir tabakayla kaplayın. Birbirine bitişik çok sayıdaki fide yerine, sandığın her bir yüzeyinde, eşit dağılmış, birbirinden ayrılması kolay fideleri yerlerine geçirirken zorlanmazsınız.



■ Geriye 6-8 hafta içinde, çıkıp büyüyecek fideleri uygun koşullarda yetiştirmek kalıyor. Fidelerin her gün nemli kalmasına dikkat edin.



■ Fideler üç santimetreye gelince, çimlendirme ortamını haftada bir, bitki besin maddesi eriyiğiyle sulamak faydalıdır.



■ Çiçek, sebze fideleriyle, ilk yapraklarını çıkarmış yumrulu bitkileri, ılık kış ayları geçiren yörelerde mart ayında, kışı sert geçen bölgelerdeyse nisan ayında bahçenize nakledebilirsiniz.