T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçe duvarından düşen yaşlı adam öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin bahçe duvarına çıkan Halil Duran (80) öldü

11 Haziran 2018 23:45

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin bahçe duvarına çıkan Halil Duran (80) öldü.
Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Mahallesinde evini tamir etmek için bahçe duvarına çıkan Halil Duran,  ağaçların üzerine düşerek başını çarpma sonucu düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Duran’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastahanesini morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYASARIOĞLAN Kayseri DHAKAYSERİ SarıoğlanHalil DuranSarıoğlanYıldırım MahallesindeHalil DuranDuranınSarıoğlan Devlet HastahanesiniFOTOğraflı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24