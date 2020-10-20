Bahçe duvarına “Alevilere ölüm” yazıldı; apartman sakinleri tedirgin

İstanbul’un Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak’ta bir apartmanın iç bahçe duvarına “Alevilere ölüm” yazılarak üzerine çarpı işareti konuldu. Yazıyı görünce tedirgin olan apartman sakinleri polisi çağırdı. Polis, duvardaki yazıyı silerek apartman sakinlerinin ifadesini aldı.

Cumhuriyet'tengöre İfade veren, yazıyı ilk kez komşusunun gördüğünü ve arayıp kendisine söylediğini belirterek “Sonra çıkıp duvara baktığımda yazıyı gördüm. Apartmanda 5 aile yaşıyoruz. 3 aile aynı köylüyüz. Bir komşumuz Tokatlı, yeni geldi. Diğeri ise Amasyalı. Tüm apartaman bir ev gibiyiz. Kimsenin kimseyle sorunu yok. Yazıyı görünce açıkçası korktum ve tedirgin oldum” ifadelerini kullandı. Yaşadıkları sokağın çoğunluğunun da Alevi olduğuna değinen İşler şöyle devam etti: “Aklıma türlü türlü şeyler geldi. Kim neden böyle bir şeyi yapar? Neden sadece bizim apartmanın iç duvarına yazıldı. Benim 20 ve 26 yaşlarında yetişkin iki çocuğum var. İster istemez onlar için, eşim için, kendim için tedirgin oluyorum. İki üç gündür polisler gelip gidiyor ‘araştırıyoruz’ bulacağız’ diyorlar. Düşmanımız var mı yok mu diye soruyorlar. Yok. Polislerin her gün gidip gelmesine rağmen içimiz rahat etmiyor.”