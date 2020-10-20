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Bahçe duvarına “Alevilere ölüm” yazıldı; apartman sakinleri tedirgin

20 Ekim 2020 08:47

Pendik’te bulunan bahçeli 5 katlı bir binanın bahçe duvarının iç kısmına “Alevilere ölüm” yazıldı. Alevi yurttaşların yaşadığı apartman sakinleri, tedirgin olduklarını belirterek “Yazıyı görünce tedirgin olup polise haber verdik. Kim yaptıysa ortaya çıkarılsın” dedi.

"Binanın hepsi huzursuz"

İşler’in eşi Kemal İşler ise, “Eşim’in ve çocuklarımın ifadesi alındı. Ben de büfe işletiyorum. Polisler gelip bana da soru sordular. Cumartesi sabahı yazıyı gördük. Binanın hepsi huzursuz. Çocuklarımız var” dedi. Apartmanda yaşayan Muhterem Aydoğdu ise olayın ortaya çıkarılmasını istediğini belirterek “Sesimizi herkes duysun” diye konuştu. Geçen aylarda İstanbul Sultangazi ve İzmir’in Gaziemir ilçelerinde de Alevilerin çoğunlukta yaşadığı yerlere benzer yazılar yazılmıştı.

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