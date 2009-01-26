Bahçe doktoru

Bahçeyle uğraşırken elinizdeki en büyük hazine bilgidir. Soru cevap köşemizi okuyun, bahçe bilginizi artırın







Soru: Mandalina ağacımın toprağında beyaz böceğe benzer şeyler var. Nasıl kurtulurum? Burak Taylan / Antalya



Cevap Böceği görmeden bir şeyler söylemem çok zor. Ancak 10 litre suya yarım çay bardağı bulaşık deterjanı koyarak toprağı sularsanız, topraktaki zararlılar yüzeye çıkacaktır. Böylelikle onları temizleyebilirsiniz.







Soru: Çok rüzgar alan bir balkonum var. Neler yetiştirmemi önerirsiniz? Tuğba Sayar / Bolu

Cevap: Sert yapılı ve fazla boylanmayan çalılar kullanırsanız daha başarılı olabilirsiniz. Bunlardan Raphiolepsis umbellata, Berberis türleri, mazı türleri, Pittosporumlar en ideal olanlarıdır.





Soru: Suda yetişen bambum iyice kök saldı. Köklenince saksıya dikilebileceğini duymuştum. Bambu çubuğumu saksıya dikersem derinliği, toprağı nasıl olmalı? Duygu Yavuz / İstanbul

Cevap Bitkinizi kolaylıkla saksıya dikebilirsiniz. Öncelikle uzamış olan köklerini kesin. Daha sonra kaliteli torf kullanarak saksıya dikin. Saksının büyüklüğü bitkinizin kök yapısına bağlıdır. Birden bire çok büyük saksıya dikmeyin. Ayda bir kez gübreleyin. Bambunuzda demir eksikliğini sıkça görebilirsiniz. Bunu engellemek için yapraklar sararmaya başlayınca sequestrene denilen demir gübresini kullanabilirsiniz.







Soru: Vazodaki kesme çiçeklerimin suyunda oluşan kokuyu nasıl giderebilirim? Nehir Arslan / Ankara

Cevap: Vazonuzda oluşacak kötü kokular için bir litre suya, bir çay kaşığı çamaşır suyu koyun. Ayrıca beslemek için bir çay kaşığı şeker ve iki çay kaşığı limon suyu da ilave edebilirsiniz. Çiçekleri canlandırmak için bir litre suyun içine bir adet aspirin de koyabilirsiniz. Vazo içindeki suyu üç günde bir değiştirebilir ya da eksildikçe üzerine ilave edebilirsiniz.







Soru: Bir ay önce aldığım Atatürk çiçeğimin yaprakları, günden güne sararıyor. Neredeyse ölmek üzere. Ne yapmalıyım? Jülyet Koçyan / İstanbul

Cevap Atatürk çiçekleri serin yerleri sever. Gündüz sıcaklığı 15-16, gece sıcaklığı 11.5-13 derece olmalıdır. Kalorifere ya da sokak kapısına yakın yerlere koymayın. İki haftada bir 10-10-10 değerlerine sahip gübreyle besleyin. Suyunu, toprağı kontrol ederek verin. Eğer yapraklarını sarartıp döküyorsa ya sıcaklık 10 derecenin altındadır ya da 20 derece civarındadır.







Soru: Bahçemle ne kadar ilgilensem de başarısız oluyorum çünkü toprak analizi nasıl yapılır bilmiyorum. Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Işın Sağlat / İstanbul

Cevap Öncelikle toprağın N, P, K, Ca, Mg testlerini yapmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, kireç miktarını da bilmelisiniz. Ph ve tuzluluk oranını da öğrenmelisiniz. Bu testleri yılda en az bir kez ve sonbaharda yaptırmanızı öneriyorum. Test sonuçlarından ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.





Püf Noktası

■ Bahçenizdeki ağaçların bahar döneminde iyi bir gelişme göstermesini istiyorsanız, ağustos ayında azotlu gübreyle gübreleyin. Çimlerinizi de gübrelerken dikkatli olun. Azotlu gübreyi, baharda az, sonbaharda daha fazla kulanın. Yaz döneminde mümkün olduğunca, aşırı gübrelemeden ve sulamadan kaçının.

■ Bitkileriniz için mayıs, haziran ve eylül aylarında, büyümenin başladığı dönemlerde, ticari ismi aliette olan ilacı kullanırsanız, kök çürümelerine karşı koruma sağlayabilirsiniz.

■ Kedilerinizin bahçenize zarar vermesini istemiyorsanız, toprağa kahve dökün. Kokusundan hoşlanmadıkları için yaklaşmayacaklardır.



Yüksek Peyzaj Mimarı Deniz Çelik