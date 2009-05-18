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Yaşam

Bahçe aksesuarlarını kendin yap

Evdeki malzemelerinizi şekilden şekile sokarak bahçe aksesuarları haline getirebilirsiniz.

18 Mayıs 2009 03:00

Evdeki malzemelerinizi şekilden şekile sokarak bahçe aksesuarları haline getirebilirsiniz.

Peki bunu nasıl mı yapacaksınız?

Evim dergisinin haberine göre, bahçe duvarınızda oldukça sempatik bir hava yaratacak olan kuş evini hazır bulabilirsiniz. Fakat onu imal etmek emin olun daha da zevkli. Elinizde kalan veya satın alabileceğiniz mdf’leri istediğiniz ölçülere göre kesin ve silikonla bir küp oluşturacak şekilde birbirine yapıştırın. Çatıyı da tamamladıktan sonra çöp stick’lerle çatının üstünü kaplayın ve kuş evinin duvarlarını istediğiniz renk ve desenlerde boyayın.

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