Baharla beraber canlı renkler geçidi

Kimler neler yaptı?

Belirgin desenler

Nasıl renklendirebilirsiniz?



Siyahlar ve griler içinizi karartıyor, kasve tmi veriyor? Benim için öyle. Ama baharın gelişiyle birlikte renkli ve canlı koleksiyonlara da bir anda kavuştuk. Birçok tasarımcı geçtiğimiz yaz sezonuna göre daha renkli ve canlı tasarımlar yaptı. Sarılar, turuncular, yeşiller,mercan renkleri, fuşyalar, menekşe morları, kırmızılar ve kobalt mavileri görünümünüze renk katacak.Tasarımcılar yeni sezonda güneş sarısı, mercan kırmızısı, turuncu, yeşil, pembe,mor ve mavi gibi canlı renkleri özellikle elbiselerde sıklıkla kullandı.Valentino bu sezon eflatun, fuşya, turkuaz, limon sarıları, şeker pembelerini ve tabii ki imzası olan kırmızıyı tasarımlarına yansıttı. Burberry bile klasikleşmiş naturel renklerinin yanı sıra farklı renklerde kullanmış, “Burberry'in en seksi koleksiyonu” gibi yorumlar bile yapılmıştı. Christopher Bailey, turkuaz rengi astarlı elbise ve ceketler mor bir kemer ile tamamlamıştı. Alber Elbaz'ın Lanvin için yaptığı tasarımlarda kadını canlandıran dramatik drapeleri pilili kumaşlarla, renklerden zümrüt yeşili,mavi, sarı ve turuncularla kullanmıştır. Siyah ve beyaz detaylardan sonra bir renk patlaması yaşanıyor ve mor, pembe gibi renkler ipek kumaşları süslüyor. Marc Jacobs hardal sarısını en çok kullanan tasarımcılardan. Fuşya, yeşil gibi renkleri metalik olarak kullandı.Renk skalasını en iyi yansıtan desenler bu yaz sezonunda daha da dikkat çekici.Gerçek gibi duran gül baskıları, menekşeler, soyut grafik motifleri bu sezon çok sık karşımıza çıkıyor. Aslında açık renkler ve çiçek desenleri 2008 yaz sezonunda da vardı ancak bu sezon yenilendiler ve geçen yıla göre daha cesur, daha belirgin çizgilerle karşımıza çıkıyorlar.Bu renkli sezonda, siz yine kendinize yakışan renkleri tercih edin ve sakın bu renk cümbüşüne kendinizi kaptırmayın, bazen tek bir canlı renk görünümünüzde vurgu yapmanıza yetecektir. İşte size renklerle ilgili birkaç ipucu:- Açık renktekimat çoraplarınızı siyah veya gri elbiselerle tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bunları önü açık bootie'lerinizle tamamlamanız size cool bir hava katar.- Koyu renkli bir bluzla veya natural renkteki kalem eteklerle veya üstü bol harem pantolonlarla kullanabileceğiniz renkler kırmızı,mavi, lila, açık yeşil ve sarıdır.- Saç bandı, eldiven, çanta, ayakkabı ve takı gibi aksesuarlarla canlı, göz alıcı renkler kullanabilirsiniz. Siyahmini bir elbisenin altına şeker renklerini andıran, gözalıcı renklerdeki stilletolarla, önü açık topuklu ayakkabılarla veya sarı, turuncu, yeşil renklerdeki kemerlerle tamamlayabilirsiniz.- Zıt renklerdeki baskıları, desenleri bir arada kullanın. Renkli desenler arasında dengelemeler yapın. Özellikle açık, canlı renkleri natural, sade renklerle tamamlayabilirsiniz. Bu sezon renklerde uyum azalıyor; ya zıt renkler kullanılıyor ya da baştan aşağıya tek renk kullanılıyor.- Canlı renkteki elbiseleri siyah kemerle kontrast yaparak tamamlayabilirsiniz.- Kırmızı-yeşil, mavi-sarı, pembe-turuncu gibi zıt renkleri bir arada kullanın. Ama bu renklerin sayısı ikiyle sınırlı kalsın.