Baharın mis kokularıyla eviniz şenlensin

Pencere önü, sanki çiçek bahçesi



Begonya (Begonia)

Çuha çiçeği (Primula)

Papatya (Argyranthemum)







Cam güzeli (Impatiens) Cam güzeli (Impatiens)

Yıldız çiçeği (Dahlia)

Gazanya (Gazania)

Küpe çiçeği (Fuchsia)



Unutma beni (Myosotis sylvatica)



Petunya (Petunia)

Keşke bir bahçem olsa diye yan komşuya bakmaya gerek yok. Sepet ve saksılarla pencere önlerini donatma zamanı geldi. Pencere önünde sardunyalar açsın, petunyalar coşsun.Tabiat canlanmaya çoktan başladı. Salon, mutfak pencereleri yeşillere, çiçeklere bürünüyor. Bahçede özenip cam önüne misafir etmek istediğiniz bitkileri sepetlerde ya da saksılarda yetiştirebilirsiniz. Renk renk galvaniz saksılar ayrı bir hava katacak pencerenize. Aradığınız sadelikse, önerimiz ahşap saksılar. Ya da sırlı toprak saksılarla son modayı yakalayabilirsiniz. Seçtiğiniz saksı ya da sepetin altında hava deliklerinin bulunmasına özen gösterin. Yapacağınız sulamada fazla su akıp gidecektir.Küpe, sarkık sardunyalar için sepet tercih etmelisiniz. Aşağıya doğru süzülen bitkiler, kelebekleri, kuşları pencerenize misafir edecek. Sonbaharda ektiğiniz soğanlar bu aylarda çiçeklerini göstermeye başlar. Saksıda seyirlerine doyum olmayacak. Laleler, sümbüller, nergisler; hepsi sıra sıra pencere önünü şenlendirecek.Mevsimlik çiçeklerden çuha, hercai menekşe, unutma beni, küpeler nisan ayında yüzümüzü güldürecek. Kadife çiçekleri, begonya, petunya gibi yazlık fideleri de nisan ayının sonlarına doğru dikebilirsiniz. Soğuklarda ekmeye kıyamadığınız yıllık çiçek tohumları için acele edin, pencere önlerini bir sonraki mevsim şenlendirecekler. Yıldız yumruları, zambak ve glayöl soğanlarını da dikebilirsiniz. Mutfak önü için çiçekli olmasa da küçük mutfak otları yetiştirebilirsiniz. Fesleğen, maydanoz, biberiye, nane, toprak saksıda hem dekoratif hem de kullanışlı olacaktır. Yaz ayları boyunca evinizin dışı çiçeksiz kalmayacak.Oturduğunuz yerin hangi yöne baktığını tespit etmelisiniz. Güney yönler, güneş ışığının en fazla olduğu alanlardır. Sıcağı ve ışığı seven türleri listenize eklemelisiniz. Gölge seven türler içinse kuzey köşesini tercih etmelisiniz. Çiçekli bitkilerin çoğu rüzgârlı yerleri sevmez. Daha korunaklı alanlara sepetlerinizi ve saksılarınızı yerleştirmelisiniz. Bitkilerinizin kuru ve hasta bölümlerini düzenli olarak temizlemeli, solan çiçekleri dalında bırakmamalısınız. Kesilen çiçekler sayesinde taze çiçeklere yer açacaksınız. Bakımlarına özen göstermelisiniz. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapılmalıdır. Düzenli olarak çiçeklerinizi sevindirmek için bitki besini de vermeyi ihmal etmeyin. İşte size saksı ve sepet bitkileri...Geçirgen toprak sever. Çiçekli bitkiler toprağı saksıda yetiştirmek için idealdir. Soğuktan hoşlanmaz, sıcağa bayılır. Yaprakları suya dayanıksızdır. Sulama yaparken buna dikkat etmelisiniz. Toprağı nemli kalacak şekilde sulama yapın. Solan çiçekler bekletilmeden kesilmelidir. Don tehlikesi bulunan yerlerde, korunmalıdır. Tohumdan ya da çelik alma yöntemiyle üretilir.Soğuk iklim bitkisidir. Zengin ve geçirgen toprak ister. İlkbahar döneminde gübre takviyesi yapın. Bitkinizi kuvvetlendirmek için iki haftada bir sıvı gübre kullanın. Yarı gölge ya da güneşli alanları tercih eder. Tohumla üretebilirsiniz. Hemen çiçeklerini görmek istiyorsanız, fideleri doğrudan saksıya dikebilirsiniz.Zengin bahçe toprağı ve hafif kumlu toprak ister. Sıcak iklimlerde güneş gören alanlara yerleştirin. Suya bayılır. 15 günde bir vereceğiniz bitki besini, yaz boyunca çiçekli kalmasını sağlar. Tohum ya da çelikle üretebilirsiniz. Don tehlikesinin olmadığı zamanlarda dikim yapılmalıdır.Nemli toprak sever. Gölge ya da sabah güneşinde yetiştirebilirsiniz. Çok fazla sıcağı sevmez. Çelik alma yöntemiyle üretebilirsiniz. Nisan ayında tohumla yaza hazırlayabilirsiniz. Yaz döneminde çiçeklerin daha fazla açması için sıvı gübre uygulayın. Düzenli bakım ve besinle bütün seneyi çiçekli geçirebilir.Geçirgen toprak sever. Yumrulu bir bitkidir. Dona karşı hassastır. Az su ister. Haziran-kasım arası çiçeklidir. Dikimden önce yumruları saksı içinde nemli üretim torfunda bekletin. Yumrular erken filizlenir.Geçirgen toprak idealdir. Soğuk iklimlerden hoşlanmaz. Turuncu çiçekleri güneş sever. Tohumdan ya da kökten ayırma yöntemiyle üretilir. Tohum döker. Bu tohumlar bir sonraki yıl bahar aylarında filizlenir ve yeni çiçekleri açar. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapılmalıdır. Dipten ve doğrudan toprağına gelecek şekilde sulama yapın.Işık alan yerlerde yetiştirilmelidir. Funda toprağı, geçirgen toprakta sağlıklı gelişim gösterir. Mayıs ayından itibaren gübre verilmelidir. Yarı gölge ya da gölge alanlara bayılır. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapılmalıdır. Formunu kaybetmemesi için, fide dikiminden sonra ince çubuklarla desteklemeyi unutmayın.Yaz dönemi çiçeklidir. Tohumla üretilir. Çok yıllıktır. Geçirgen her çeşit toprakta mutlu olur. Bodur bir bitkidir. Sepette sık dikimle kendini gösterir. 15 santimetreye kadar boylanır. Mavi, pembe ve beyaz çiçekli olanları vardır. Don tehlikesi bulunmadığı günlerde dikim yapılmalıdır.Yaz aylarında uzun dönem çiçekli kalır. Düzenli olarak sulama yapılmalıdır. Geçirgen, yumuşak, organik maddece zengin toprak sever. Toprağın nemli kalması yeterlidir. Güneş ya da yarı gölge alan tercih eder. Rüzgârdan hoşlanmaz. Korunaklı yerlerde yetiştirilmelidir. Yaz dönemi boyunca çiçek besini verin.