Baharı evinizde hissedin

Bahar mevsimi yazın gelişini bize müjdelerken siz de yeni mevsime yeni bir evle girmeye ne dersiniz? Elle Dekor dergisi sizin için evinizde 8 adımda yapabileceğiniz ekonomik ve yaratıcı değişim öneriyor.



1. Evin havasını değiştirmek istiyorsanız işe aydınlatma elemanlarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz. Yeni ampuller takarak ya da lamba iplerini süsleyerek bunu başarabilirsiniz. Lamba iplerini süslemek için boncuklar kullanabilir ve bu boncukları da Tahtakale'den çok ucuza alabilirsiniz. Aydınlatma elemanları demişken abajurlarınız için de yapabileceğiniz yenilikler var. Abajur şapkalarınızı çeşitli işlemeler, resimler veya renkli kumaşlarla kaplayıp eskisinden çok daha renkli ve keyifli bir aksesuar yaratabilirsiniz.



2. Eğer şömineniz varsa içini çakıl taşları ile doldurabilir, önüne yerleştireceğiniz boy boy mumlarlarla mevsime uygun bir görünüm elde edebilirsiniz.



3. Evinizde baharı hissetmek istiyorsanız, bunun için yapmanız gereken en önemli şey saksı çiçeklerini çoğaltmak olduğunu biliyorsunuz. Çiçeklerinizin saksılarını evinize uygun seçerseniz evinizde hem bahar havası, hem de yenilik rüzgârları yakalayabilirsiniz.



4. Salonunuzun veya odanızın bir duvarını canlı bir renge boyayarak keyifli bir ortam hazırlayabilirsiniz. Ayrıca zeminde kullandığınız halınızı da yenileyerek odanıza taze ve yeni bir görünüm verebilirsiniz.



5. Kanepeleriniz artık gözünüze eskisi kadar hoş görünmüyor ama yenileyebilecek durumda da değilseniz, elinizdeki materyali değerlendirin. Üzerine yeni yastıklar ve örtüler hazırlayın. Ayrıca elinizde bulunan yastıkları da boncuklar ve pullarla süsleyerek yepyeni bir havaya sokabilirsiniz.



6. Mutfakta nasıl bir yenilik yapabilirim diyorsanız, işe dolaplarınızın kulplarını değiştirmekle başlayabilirsiniz. Tarzınıza göre klasik, modern, ahşap, metal, plastik kulp seçeneklerinden mutfağınıza en uygun olanı kullanabilirsiniz. Ayrıca mutfağınızda kendinize bir bahçe hazırlayabilirsiniz. Küçük saksılar içinde nane ve fesleğen ekip, gerektiğinde kullanabilirsiniz.



7. Banyo perdenizi yenileyebilirsiniz. Bir perdenin banyoyu nasıl değiştirdiğine şahit olacaksınız.

