Baharı beklerken kış geri geldi

T24 - Türkiye'nin bugün kuzey, yarın doğu kesimlerinde aralıklarla yağış var. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklık zaman zaman sıfırın altına inecek. İstanbul'da ise gece kuvvetli soğuk bekleniyor.



İstanbul'da gece kuvvetli soğuk var, ancak yağışın kesilmesi bekleniyor. Yağış sürerse, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağış görülebilir.





Meteoroloji raporu



Meteoroloji'ye göre hava sıcaklığı, gündüz iç kesimlerde güneşlenmeyle birlikte 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sıcaklıkların sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba)Marmara ile Kıyı Ege'de, yarın (Perşembe) iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.





Uyarılar!



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Bugün (perşembe)Marmara, Ege ve zamanla Batı Akdeniz'de, yarın (perşembe) iç ve doğu bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (doğalgaz ve soba kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçmaları vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmekte.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek ve eğimli yerlerinde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmekte.



BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sıcaklıkların sıfır derecenin altında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin tedbirli olması gerekmekte.





