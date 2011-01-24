T24 - Bahardan kalma günler yerini kışa bırakıyor. Bugün Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası Çarşamba günü Marmara ve Doğu Anadolu’da kara dönüşecek. Aynı dalga buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek

Ocak ayının bahar mevsimi tadındaki havası Çarşamba günü sona eriyor. Türkiye genelinde uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren etkisini yitiriyor. Bu gece Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıkları yurt genelinde Çarşamba gününden itibaren 4 ile 6 derece düşecek, Marmara bölgesinde İstanbul başta olmak üzere Çarşamba günü kar yağışı görülecek. Uzmanlar ise beklenen kar yağışı konusunda farklı tahminlerde bulundu. Metereoloji Uzmanı Kenan Yüksel “Bu hafta zorlu hava şartlarından söz edemeyiz. İstanbul’da kar yağışı bir hafta daha beklenmiyor” derken İstanbul Üniversitesi Metereoloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen ise, “5 gün sürecek olan kötü hava şartları Salı günü başlıyor. Marmara’da gece sıcaklığı 0’ın altına düşebilir” şeklinde konuştu.



“Bahar havasından çıkıyoruz”

Metereoloji Genel Müdürlüğü Metereoloji Uzmanı Kenan Yüksel: “Bu hafta Ocak ayının bahar havasından çıkılıyor ve yağışlı bir hava durumuna geçiliyor. Pazar gecesi Balkanlardan gelecek olan soğuk hava ilk olarak etkisini Marmara bölgesi’nde gösterecek. Edirne ve Kırklareli’nde Pazartesi günü kar yağışı görülecek, Salı günü bölgede saatteki hızı 70 km olan kuvvetli poyraz olacak. Çarşamba günü ise karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. İstanbul’da Pazartesi günü kuvvetli yağmur hakim olacak, karla karışık hava ise Çarşamba günü görecek. Yurt geneli Salı günü soğuyacak, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek.”



‘Önümüzdeki 5 güne dikkat’

İstanbul Üniversitesi Metereoloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen: “Yurt genelinde Salı gününden itibaren kar yağışı görünüyor. Beklenen kar yağışı arka arkaya 5 gün devam edecek. 5 gün içinde ara vererek tekrar başlayacak. Marmara da İstanbul başta olmak üzere, Kuzey Anadolu ve İç Anadolu’da etkisini fazla gösterecek. Yani önümüzde 5 günlük kötü hava şartları var. Sıcaklıklar da yurt genelinde ortalama 6 derece düşecek. Erzurum ise beklediği kar yağışını görecek. Ocak ayı kış görmedi, beklenen kar yağışı da bu ayın ilk yağışı olacak. Bundan dolayı önümüzdeki Şubat ayında daha sert bir kış mevsimi yaşayacağız”



