Baharda rotanızı Ege’ye çevirin

KARABURUN



BİRGİ



TİRE



ASSOS

CUNDA

URLA

DATÇA

ULA

FOÇA

MİLAS

Kendinizi antik çağlarda hayal edin, bol bol yürüyüş yapıp fotoğraf çekin.Çeşme yakınlarında bulunan Karaburun, berrak deniziyle ünlü. Dalış sevenlerdenseniz, Karaburun sahilleri tüplü ve tüpsüz dalış için çok elverişli. Pek merkezi olmayan ve sadece müdavimlerinin ziyaret ettiği Karaburun, rant alanına dönüşmemiş ve yağmalanmamış. Mimari yapıya hayran kalacaksınız. Denize doğru kıvrılan dar sokaklarda gezintiye doyamayacaksınız.Ödemiş’e yedi kilometre mesafede, beş bin nüfuslu bir belde olan Birgi’de Birgivi Türbesi, Çakırağa Konağı, kale ve hamam yıkıntısı gibi eserler görülmeye değer. Antik çağdan kalma yerleri gezmeyi sevenlerdenseniz 14 ve 15’inci yüzyıl eserlerine bayılacaksınız. Beldede yer alan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Ege Bölgesi’nin en eski camilerinden. Minberi, hutbe kapısı ve pencere kanatları birer şaheser. Çekül Vakfı’nın öncülüğünde yapılan onarımlar sonucu bölgeye yeniden kazandırılan bu yapıyı görmeden dönmeyin.Dört bin yıllık bir geçmişe sahip olan Tire, İzmir’e 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Helen, Roma ve Bizans gibi uygarlıklara sahne olan Tire’de uygarlıklara ait kalıntıları gezebilirsiniz. Keyifli gezintinizi ünlü salı pazarından yapacağınız alışverişle noktalamak isterseniz, şiş köfte almayı ihmal etmeyin. Tire’den Tire usulü köfte ve keşkek yemeden ayrılmayın.Günümüzde Behramkale veya Behramköy ismi ile tanınan Assos, Çanakkale’ye 100 kilometre mesafede. Edremit Körfezi ile Midilli’nin karşısında, bir volkanın eteğinde, andezit kayalıkları üzerinde kurulmuş. Antik çağların önemli yerleşim merkezlerinden olan Assos, manzarasıyla ünlü bir liman kenti de aynı zamanda. Assos’ta yerleşim liman ve köy olarak ikiye ayrılıyor. Köylere çıkıp tarihi ve doğal yürüyüşler yapabilir, limana inip manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.Ege’nin sakinliğiyle ünlü adası Cunda, özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal bir yer. Nostaljik yapılarla süslenen sokaklarda huzurlu gezintilere çıkabilirsiniz. Sahildeki balık lokantalarında, Papalina balığı yemeyi, gün batımında rakı-balık keyfini ve tatlı niyetine Cunda’nın meşhur damla sakızlı dondurmasını yemeyi unutmayın.İzmir’e 35 kilometre uzaklıkta olan Urla, yaklaşık sekiz bin yıldır bir yerleşim alanı. Şu anda da 50 bin nüfusa sahip. Urla’da yapılan arkeolojik araştırmalarda İskele Mahallesi’ndeki Limantepe Höyüğü’nün MÖ 6000 yıla tarihlenen bir merkez olduğu ortaya çıkarıldı. Buluntuların en önemlilerinden biri bu liman. Tarihte bilinen en eski liman olarak kabul ediliyor çünkü. Antik Klazomenai kenti liman bölgesinde yer alıyor. Antikçağ’da özellikle zeytinyağı üretimiyle önemli bir ticaret merkezi olmuş. Görülmeye değer.Oksijen bakımından dünyanın ikinci, Türkiye’nin en zengin bölgesi olan Datça’daki en eski yerleşim alanının geçmişi, MÖ 2000’li yıllara dayanıyor. Marmaris’ten 70 kilometre mesafede olan ilçe ve çevresi, yolun engebeli olması sayesinde pek fazla bozulmadan kalmayı becerebilmiş. Eski Datça adı verilen tarihi bölgede, tipik Datça evlerini görmek mümkün. Ayrıca birbirinden güzel 52 koyu var.Yüksel Aksu’nun yönettiği ‘Dondurmam Gaymak’ filmiyle ünlü olan ilçe, Muğla’ya 15 kilometre mesafede bulunuyor. Beş bin civarında nüfusa sahip. Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ayakkabı üretim merkezi olarak dikkat çekmiş. Sanayinin yarattığı zenginlik sayesinde gelişmiş olan Ula, büyük konakları ile ünlü. Türkiye’de kişi başına en çok bisiklet düşen ilçe olarak da nam salan Ula’nın çevresinde gezilecek çok yer var. Akyaka Köyü, Ula Kanyonu, Yedi Delik Mağarası, Sedir Adası gibi yerleri görmeden dönmeyin.İzmir’in 70 kilometre kuzeybatısında bulunan Foça’nın ismi, ‘foklar ülkesi’ anlamına geliyor. İlçe yakınlarında bulunan Siren Kayalıkları ve çevresi, Akdeniz foklarının en önemli yaşam alanlarından. Siren Kayalıkları, Şeytan Hamamı, Taş Ev, Beş Kapılar Kalesi, Dış Kale, Fatih Camii, Kayalar Camii, Hafız Süleyman Camii, Foça’nın görülmeden dönülmemesi gereken tarihi zenginlikleri arasında.Muğla’ya bağlı olan Milas, düzenli kent merkezi, antik kalıntıları, tarihi eserleri ve evleri, canlı çarşısı ve dünyaca ünlü Milas halıları ile meşhur. Turistik açıdan değerli bir yer olan Milas’ta 27 antik sit alanı bulunuyor. Zamanında Osmanlı’nın da büyük önem verdiği Milas, tarihi gezileri sevenler için ideal.