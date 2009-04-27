Baharda kalp krizine dikkat

Uzmanlar, toplumda yaygın olarak görülen koroner arter hastalığına bağlı gelişen ani kalp krizlerinin son dönemlerde baharla birlikte artış gösterme eğiliminde olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.



Özel Kayseri Kalp Merkezi kardiyologlarından Uz. Dr. Tarık Sirkeci, koroner kalp hastalığında belirgin risk faktörlerinin hiperlipidemi denilen yağ yüksekliği, diyabet, tansiyon yüksekliği, sigara bağımlılığı ve ailesel kalp hastalığı olduğunu söyledi.



Günümüzde bunlar arasında en çok göz ardı edilen ‘standart yaşam tarzı’ denilen hareketsizlik ve strese bağlı durumların koroner arter hastalığının görülme yaşının düşmesinde önemli bir risk faktörü olarak göze çarptığını belirten Uzm. Dr. Tarık Sirkeci, baharla birlikte ani kalp krizlerinde artış olduğunu kaydetti.



Kardiyolog Tarık Sirkeci, “Kışın ardından bahar mevsimiyle birlikte hareketsiz yaşam yerini, daha hareketli bir hayata bırakır. Yürüyüş veya koşu tarzı hafif sporları yaparken de son derece dikkatli olmak gerekir. Koroner arter hastalığı olup da farkında olunamadığı durumlarda, bilinçsiz yapılacak aktiviteler sorun oluşturabiliyor. Normalde dinlenme halindeyken herhangi bir bulgu vermeyebilen koroner arter hastalığı, yapılan aktiviteyle birlikte sıkıntı oluşturabiliyor. Kalbin fazla yorulmasına bağlı ani kalp krizleri veya ani ölümler gelişebilir” dedi.



Kardiyolog Uz. Dr. Tarık Sirkeci, özellikle uzun süre fiziksel aktivite eksikliği sonrasında yapılacak ciddi sporlar veya aktiviteler öncesi, kardiyak stres testi yaptırmalarını önerdi. Sirkeci, “Gerek bu hastalığa sahip, gerekse 40 yaş üzerindeki kişiler, öncesinde hekimlerine danışarak, ‘kardiyak stres testi’ dediğimiz efor testinden geçerek, bu riskleri en aza indirebilir” diye konuştu.



(DHA)

