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Sağlık

Baharda çocuklara pasta yerine meyve yedirin

Çocukları da etkisi altına alan bahar yorgunluğuna karşı beslenme programında değişiklik yapılması önerildi.

01 Mayıs 2009 03:00

Çocukları da etkisi altına alan bahar yorgunluğuna karşı beslenme programında değişiklik yapılması önerildi.

Diyetisyen Yeşim Çelik, "Yorgunluğu ortadan kaldırmak için C vitamini çok etkilidir. Baharda çocuklara pasta ya da bisküvi yerine taze meyve ve sebzeler yedirilmelidir" dedi.

Geç saatte pilav yasak

Ayran, süt ve taze sıkılmış meyve sularının da çocuklara enerji katacağını vurgulayan Yeşim Çelik, şu tavsiyelerde bulundu: "Yetişkinler gibi minikler de rafine edilmiş besinler yerine tam buğday, çavdar ve kepek gibi rafine edilmemiş tahıllar yemelidir. Geç saatte acıkan çocuklara ise kesinlikle pilav-makarna türü yağlı karbonhidratlar vermeyin. Yatmadan önce yenen makarna ya da pilav, çocuğu tembelleştirir."

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